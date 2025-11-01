«Горячая штучка» представила рекламный ИИ-ролик

Производитель продуктов питания «Аби» создал рекламный ролик бренда «Горячая штучка» с помощью нейросети. Видео про «Бульмени Нейробуст» будет представлено на киноплатформах, в онлайн-эфире федеральных телеканалов, в мобильных приложениях и на видеохостинге Rutube.ru. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Аби».

Работая над «Бульменями Нейробуст», команда «Горячей штучки» составила промпт для нейросети, чтобы создать продукт, отвечающий запросам современного потребителя.

В центре концепции ролика — бабушка-микроволновка, которая живет в мире киберпанка с элементами высоких технологий. В ролике нет ни одного отснятого кадра: локации и герои созданы при помощи ИИ.

Применение технологии позволило передать основную идею продукта — пельменей будущего, которые прокачаны нейросетевой бабушкой. А создание сотни вариантов бабушек и внуков, костюмов и локаций позволило выбрать для ролика эффектные образы и детали.

Денис Мартасов, директор департамента маркетинга «Аби»: Среди всех брендов «Аби» «Горячая штучка» первой представила и продукт, и ролик для его продвижения, созданные посредством нейросети. С помощью ИИ и CGI удалось ярко воплотить все идеи в реальность, при этом передать инновационность бренда. Ролик для «Бульменей Нейробуст» идеально отражает дух современности, выглядит свежо, молодежно и нацелен на вирусность — уверены, что он быстро станет популярным и заинтересует широкую аудиторию.

Женя Пырьев, режиссер, ИИ-художник, «Щи Продакшен»: Есть мнение, что на данном этапе развития ИИ-видеоролики не вызывают эмоций. Однако этот проект показывает, что с помощью ИИ сегодня можно создавать истории, которые могут понравиться и запомниться, что для рекламы очень важно. Особенно сложно было достичь нужных эмоций и сделать произношение героев реалистичным. Но среди тысяч генераций нам удалось найти то самое «золото».