Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2025 в 14:50

«Горячая штучка» представила рекламный ИИ-ролик

В центре концепции — бабушка-микроволновка

4

Производитель продуктов питания «Аби» создал рекламный ролик бренда «Горячая штучка» с помощью нейросети. Видео про «Бульмени Нейробуст» будет представлено на киноплатформах, в онлайн-эфире федеральных телеканалов, в мобильных приложениях и на видеохостинге Rutube.ru. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Аби».

Работая над «Бульменями Нейробуст», команда «Горячей штучки» составила промпт для нейросети, чтобы создать продукт, отвечающий запросам современного потребителя.

В центре концепции ролика — бабушка-микроволновка, которая живет в мире киберпанка с элементами высоких технологий. В ролике нет ни одного отснятого кадра: локации и герои созданы при помощи ИИ.

Применение технологии позволило передать основную идею продукта — пельменей будущего, которые прокачаны нейросетевой бабушкой. А создание сотни вариантов бабушек и внуков, костюмов и локаций позволило выбрать для ролика эффектные образы и детали.

Денис Мартасов, директор департамента маркетинга «Аби»:

Среди всех брендов «Аби» «Горячая штучка» первой представила и продукт, и ролик для его продвижения, созданные посредством нейросети. С помощью ИИ и CGI удалось ярко воплотить все идеи в реальность, при этом передать инновационность бренда. Ролик для «Бульменей Нейробуст» идеально отражает дух современности, выглядит свежо, молодежно и нацелен на вирусность — уверены, что он быстро станет популярным и заинтересует широкую аудиторию.

Женя Пырьев, режиссер, ИИ-художник, «Щи Продакшен»:

Есть мнение, что на данном этапе развития ИИ-видеоролики не вызывают эмоций. Однако этот проект показывает, что с помощью ИИ сегодня можно создавать истории, которые могут понравиться и запомниться, что для рекламы очень важно. Особенно сложно было достичь нужных эмоций и сделать произношение героев реалистичным. Но среди тысяч генераций нам удалось найти то самое «золото».

Николай Лапин, генпродюсер, Genius Group:

Этот проект еще раз показал, насколько сильно ИИ-ролики изменят креативную индустрию. ИИ удешевляет и ускоряет производство, избавляет от дорогих съемок и при этом дает креативной и маркетинговой команде еще большую творческую свободу. В ближайшем будущем ИИ снизит затраты на производство контента, поднимет планку качества и позволит компаниям быть более гибкими и изобретательными в коммуникациях — добиваясь при этом лучших медийных показателей.

Креатив Реклама Горячая штучка Искусственный интеллект
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.