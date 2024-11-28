Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan стали самыми популярными городскими кроссоверами в России

Эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи машин «СберАвто» составили топ самых популярных городских кроссоверов, приобретённых на платформе в 2024 году. 9 из 10 покупаемых авто в этой категории — с пробегом, поэтому в десятку вошли в основном модели европейских, японских и корейских брендов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

На первое месте в списке Nissan Qashqai (медианная стоимость покупки равна 1, 28 млн руб.). На второй строчке Volkswagen Tiguan (1,45 млн руб.), на третьей — Kia Sportage (1,5 млн руб.). В топ-5 также вошли Mitsubishi Outlander (1,4 млн руб.) и Renault Duster (1,05 млн руб.).

Далее в рейтинге самых популярных у россиян городских кроссоверов следуют Nissan X-Trail (1,36 млн руб.), Hyundai Creta (1,7 млн руб.), Lada X-Ray (931 тыс. руб.), Toyota RAV4 (1,7 млн руб.) и Nissan Juke (1,1 млн руб.).

Среди топ-10 наибольшая доля принадлежит автомобилям Nissan (модели компании занимают 31% от продаж в категории городских кроссоверов). Это подтверждает интерес клиентов к японскому бренду.

В сегменте городских кроссоверов стоимостью до 1 млн руб. автолюбители чаще всего выбирают Lada X-Ray, в категории до 1,5 млн руб. — Nissan Qashqai, до 2 млн руб. — Hyundai Creta, до 3 млн руб. — Haval Jolion. Среди автомобилей стоимостью свыше 3 млн руб. популярнее всего Geely Monjaro.

Городские кроссоверы китайских автобрендов продолжают набирать популярность в России. По сравнению с показателем 2023 года их продажи на платформе «СберАвто» выросли на 180%. 57% сделок пришлись на новые автомобили, 43% — на машины с пробегом. В топ-5 вошли Haval Jolion (медианная стоимость нового авто — 2,3 млн руб., с пробегом — 1,9 млн руб.), Geely Coolray (2,3 млн и 1, 85 млн руб. соответственно), Chery Tiggo 7 (2,37 млн и 1, 86 млн руб.), Chery Tiggo 4 (1,84 млн и 1, 54 млн руб.), Geely Monjaro (3,7 млн и 3,5 млн руб.).