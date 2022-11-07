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18+
07.11.2022 в 17:48

Депутат Антон Горелкин назвал условия для возвращения Twitter на российский рынок

По мнению депутата, у соцсети есть шанс вернуться в Россию

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин назвал четыре «базовых» условия, которые должен выполнить новый владелец Twitter Илон Маск, чтобы соцсеть вернулась на российский рынок. Депутат перечислил их в своём Telegram-канале.

Во-первых, Горелкин заявил о необходимости удалить весь запрещённый контент. Во-вторых, он указал, что нужно прекратить блокировку российских медиа. В-третьих, выполнить условия закона «о приземлении» — создать представительство компании России. «Ну и, конечно, заплатить штрафы — ведь Twitter по разным судебным решениям до сих должен российской казне более 60 млн руб.», — подчеркнул Горелкин.

По мнению депутата, у Twitter есть шанс вернуться в Россию, в отличие от других платформ, которые признаны в стране экстремистскими и запрещены. При этом он считает, что компания должна продемонстрировать «курс на нейтралитет» и свободу мнений.

«Но что-то мне подсказывает, Илон Маск вряд ли отважится на такие радикальные эксперименты: для попадания в медиаповестку есть более безобидные способы (вроде распродажи галочек). Но штрафы заплатить рано или поздно всё равно придётся», — подытожил Горелкин.

Американский предприниматель Илон Маск купил Twitter за $44 млрд в конце октября. После этого он уволил топ-менеджеров соцсети, распустил совет директоров и сократил половину сотрудников. Предприниматель заявил, что освободит «из тюрьмы Twitter» аккаунты, которые были заблокированы по сомнительным и незначительным причинам, и займётся верификацией пользователей.

Позже в App Store появилась обновлённая подписка Twitter Blue, с помощью которой можно подтвердить личность человека, владеющего аккаунтом, синей галочкой.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в России по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля. Ранее соцсеть неоднократно штрафовали за неудаление запрещённого в России контента.

Twitter Антон Горелкин Депутат Горелкин
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