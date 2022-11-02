Twitter сократит количество рекламы и повысит стоимость подписки

Новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал свои предложения по монетизации соцсети. В частности, за $8 в месяц он планирует минимум вдвое сократить количество показываемой рекламы и сделать доступной возможность размещать длинные видео.

Маск предлагает включить в эту стоимость и плату за получение синей галочки верификации. В стоимость также войдет возможность размещать длинные видео и аудиозаписи, приоритет в реплаях и доступ к платным изданиям.

Предприниматель рассчитывает, что это увеличит доходы сервиса и позволит выплачивать вознаграждения авторам контента. «Власть народу за $8 в месяц», — прокомментировал своё решение Илон Маск.



Ранее стало известно, что Маск велел сотрудникам переработать опцию Twitter Blue и повысить плату до $19,99 в месяц. «Двадцать долларов в месяц, чтобы сохранить "синюю галочку". К черту! Это они должны мне платить», — прокомментировал решение бизнесмена писатель Стивен Кинг. В ответ Маск предложил снизить стоимость до $8, написав, что необходимо «платить по счетам».

Сейчас в соцсети есть подписка Twitter Blue, которая стоит $4,99 и открывает доступ к некоторым дополнительным функциям. Синяя галочка верификация даётся бесплатно.