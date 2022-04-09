Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «Дума-ТВ» (обновлено)

UPD. Google объяснила блокировку YouTube-канала «Дума-ТВ» соблюдением законодательства о санкциях и правилах торговли, пояснила компания «Интерфаксу».

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — отметили в пресс-службе компании.

Google заблокировал YouTube-канал «Дума-ТВ», принадлежащий Госдуме России, пишет телеграм-канал «ВидеоДума». YouTube-канал публиковал «эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний» и другие программы о деятельности Госдумы.

В телеграм-канале отмечается, что у «Дума-ТВ» было более 145 тыс. подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. «Но мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор уже потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу, а также объяснить причину введения подобных ограничений. «Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации», — говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментровал случившееся: «YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор».

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале написала, что этими действиями YouTube подписал себе приговор. «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — отметила она.

В марте YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, которые, по его мнению, финансирует государство. Под ограничения попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», РБК, РЕН-ТВ, НТВ, «Москва 24» и другие медиа.

В четверг, 7 апреля, Роскомнадзор принял решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера в отношении Google за многочисленные нарушения российского законодательства. А именно, ведомство запретило рекламу Google и её продуктов в России, а также обязало поисковые системы информировать пользователей о нарушении компанией российских законов.