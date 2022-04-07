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07.04.2022 в 11:37

Роскомнадзор запретил рекламу Google и её продуктов в России

Меры введены за неудаление запрещённых в РФ материалов на YouTube

Роскомнадзор принял решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера в отношении Google за многочисленные нарушения российского законодательства. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Меры включают:

  • информирование поисковыми системами пользователей о нарушении компанией российских законов;
  • запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.

По данным ведомства, видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций. Свыше 12 тыс. запрещенных материалов не удалено с площадки.

Меры будут действовать до полного устранения Google нарушений российского законодательства, говорится в сообщении регулятора.

В марте YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, которые, по его мнению, финансирует государство. Под ограничения попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», РБК, РЕН-ТВ, НТВ, «Москва 24» и другие медиа.

С апреля 2020 года выявлено порядка 60 случаев, связанных с дискриминацией YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.

Ранее стало известно, что с Google могут взыскать штраф до 8 млн руб. за неудаление с YouTube клипа рэпера Моргенштерна «Розовое вино». В видео содержится информация о способах, методах разработки наркотических средств, считают правоохранители.

Google Роскомнадзор
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