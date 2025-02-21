Google оштрафовали в России в 2024 году на 15 млн рублей

В прошлом году американскую компанию Google оштрафовали в России четыре раза на общую сумму 15,1 млн руб. Об этом ТАСС рассказали в Роскомнадзоре.

Так, корпорацию оштрафовали за неудаление с YouTube экстремисткой информации, фейков, материалов, призывающих к массовым беспорядкам и касающихся VPN-сервисов, и другого противоправного контента.

В феврале этого года Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн руб. за размещение на Youtube роликов с инструкцией по сдаче в плен для российских военных. Компания не отреагировала на требование Роскомнадзора удалить видео, поэтому в отношении Google был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее Таганский суд штрафовал корпорацию за ролики на YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией российской армии.