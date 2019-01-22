Google оштрафована на 50 млн евро во Франции

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции проверила интернет-гиганта Google и нашла нарушение в его работе. Компанию обвинили в том, что она недостаточно информирует пользователей при получении согласия на обработку и использование их персональных данных, сообщается на сайте регулятора.

Дело в том, что при получении согласия на обработку и использование персональных данных, Google недостаточно точно указывает цели, ради которых эти данные собираются, сроки их хранения, а также данные о том, какие сайты получат к ним доступ. Эта информация разбросана по разным документам, что мешает пользователю полноценно ознакомиться с ней. Кроме того, у Google нет правовой базы для обработки персональных данных, особенно в случаях, когда речь идёт о персонализации рекламы.

В связи с этим американскую компанию оштрафовали на 50 млн евро. Это первый случай, когда комиссия применяет максимальные штрафы, предусмотренные регламентом по защите данных. Сумма штрафа оправдываются серьезностью отмеченных недостатков, которые касаются основных принципов регламента, отметили в регуляторе.

Напомним, в ноябре Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться в России к реестру запрещённых ресурсов и начать исключать их из поисковой выдачи.