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28.08.2026 в 10:45

Google не будет понижать сайты в поиске из-за коммерческого контента

Компания изменит правила понижения позиций сайтов в Европе

Google с 30 августа изменит применение правил борьбы с SEO-спамом для пользователей из стран Европейской экономической зоны. Компания решила не применять к европейским сайтам ручные меры по снижению позиций в поисковой выдаче, чтобы снять претензии европейских регуляторов и избежать возможного антимонопольного штрафа, сообщает Reuters.

Речь идет о политике Google против так называемого злоупотребления репутацией сайта (site reputation abuse). Она касается случаев, когда на авторитетном сайте размещают сторонний контент — например, коммерческие материалы партнеров — чтобы использовать накопленный сайтом поисковый авторитет и получить более высокие позиции в Google.

Европейская комиссия обратила внимание на то, что такие меры могут затрагивать не только сайты, которые действительно злоупотребляют SEO, но и добросовестных издателей, работающих с коммерческими партнерами. По мнению регулятора, из-за политики Google новостные СМИ и другие издатели могли терять позиции в поиске вместе с размещаемым ими контентом.

С 30 августа Google не будет применять такие ручные меры к пользователям из 27 стран ЕС, а также Исландии, Норвегии и Лихтенштейна. За пределами Европейской экономической зоны правила останутся без изменений.

Ранее французская ассоциация прессы APIG обратилась в антимонопольное ведомство страны с требованием принять меры в отношении ИИ-сводок Google в поисковой выдаче. Издатели считают, что краткие пересказы материалов позволяют пользователям получать основную информацию непосредственно на странице поиска, не переходя на сайты первоисточников.

Юлия Топольская
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