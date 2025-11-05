Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2025 в 14:55

Google AI Overviews снижает кликабельность на 60%

Инструмент радикально меняет поисковое поведение

Органический CTR по информационным запросам, включающим обзоры Google AI, упал на 61% с середины 2024 года, в то время как платный CTR по тем же запросам просел на 68%. Такие данные содержатся в исследовании Seer Interactive.

Анализ 3119 запросов в 42 организациях-клиентах показал: снижение CTR — системное и продолжается уже 15 месяцев. Особенно сильно пострадали информационные запросы, где пользователи получают ответ прямо в обзоре ИИ, не переходя на сайты.

Запросы без AI-обзоров потеряли 41% органического CTR, что говорит о более широком изменении поискового поведения пользователей.

Бренды, упомянутые в AI Overviews, получают в среднем на 35% больше органических и на 91% больше платных кликов, хотя аналитики отмечают, что это не причинно-следственная связь — вероятно, ИИ чаще цитирует более авторитетные бренды. При этом прогнозируется дальнейшее падение CTR в 2026 году. Эксперты рекомендуют маркетологам переориентировать KPI с кликов на долю видимости и упоминаний в AI Overviews.

Ранее сообщалось, что Google расширяет поддержку AI Mode на пять новых языков: хинди, индонезийский, японский, корейский и португальский. Эта функция теперь доступна по всему миру и учитывает локальный контекст и культурные особенности для более точного и полезного поиска.

Юлия Топольская
CTR Google AI Overviews
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.