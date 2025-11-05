Google AI Overviews снижает кликабельность на 60%

Органический CTR по информационным запросам, включающим обзоры Google AI, упал на 61% с середины 2024 года, в то время как платный CTR по тем же запросам просел на 68%. Такие данные содержатся в исследовании Seer Interactive.

Анализ 3119 запросов в 42 организациях-клиентах показал: снижение CTR — системное и продолжается уже 15 месяцев. Особенно сильно пострадали информационные запросы, где пользователи получают ответ прямо в обзоре ИИ, не переходя на сайты.

Запросы без AI-обзоров потеряли 41% органического CTR, что говорит о более широком изменении поискового поведения пользователей.

Бренды, упомянутые в AI Overviews, получают в среднем на 35% больше органических и на 91% больше платных кликов, хотя аналитики отмечают, что это не причинно-следственная связь — вероятно, ИИ чаще цитирует более авторитетные бренды. При этом прогнозируется дальнейшее падение CTR в 2026 году. Эксперты рекомендуют маркетологам переориентировать KPI с кликов на долю видимости и упоминаний в AI Overviews.

Ранее сообщалось, что Google расширяет поддержку AI Mode на пять новых языков: хинди, индонезийский, японский, корейский и португальский. Эта функция теперь доступна по всему миру и учитывает локальный контекст и культурные особенности для более точного и полезного поиска.