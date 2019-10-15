Голова Петра I украсит логотип Санкт-Петербурга

Метабрендом Санкт-Петербурга станет голова Петра I на сине-голубом фоне, также у города появится свой слоган Create the Great, что переводится как «создавай великое». Бренд создан агентством SPN Communications, он будет публично презентован в ноябре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект.

Агентством SPN Communications было представлено три варианта исполнения логотипа, отличающихся в основном техникой изображения основателя города. В каждом из вариантов использовались синие и голубые цвета, на нескольких изображениях присутствует Лахта-центр — либо один, либо позади Исаакиевского собора. Название города во всех случаях разбито на три строки, чем напоминает туристический логотип, выполненный студией Артемия Лебедева.

SPN Communications выиграло конкурс на создание бренда Санкт-Петербурга ещё в конце прошлого года. Компания пообещала выполнить работу за 7,05 млн рублей и за 42 дня. Несмотря на то что контракт был принят и оплачен в установленные сроки — 20 декабря 2018 года, публичной презентации выполненных работ все еще не состоялось. В пресс-службе комитета по развитию туризма сообщили, что ее планируют организовать в ближайшее время.

Однако метабренд уже не раз использовали «в тестовом режиме». Палатка с изображением Петра I на сине-голубом фоне в мае 2019 года стояла в немецком Гамбурге — там праздновали 830-летие порта, а в сентябре стенд с новым туристическим логотипом разместили в конгрессно- выставочном центре «Экспофорум». При этом во втором случае на стенде комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга одновременно изобразили новый метабренд от SPN Communications, предыдущий логотип от студии Артемия Лебедева, официальную символику города и страны, а также логотип трэвел-форума.

Между тем Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) оспаривает законность проведения конкурса на создание метабренда в кассации Арбитражного суда Северо-Западного округа, а также просит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова пересмотреть закон о порядке использования официальных символов города.

АКАР: В комитете полагают, что новый логотип с изображением Петра Первого и надписью названия города на английском языке вскоре должен стать символом Северной столицы внутри России и за ее пределами. Такая смелая визуализация, выходящая далеко за рамки государственной символики, вызывает вопрос: символом какого Санкт-Петербурга является данное изображение, российского или американского?

Генеральный директор Brandson Branding Agency Елена Юферева не считает персону Петра I удачным вариантом для размещения на логотипе: иностранцы его не узнают. К тому же сам Петр — при всем его величии — фигура противоречивая. При этом Елена Юферева положительно оценивает слоган Create the Great, поскольку он «вяжется с имперским прошлым города и может работать метафорично по отношению ко всем великим творцам, которые работали когда-либо в Петербурге».

Предыдущий логотип города разрабатывала студия Артемия Лебедева. Контракт стоимостью один рубль заключили без проведения открытого конкурса, из-за чего петербургское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) добилось его расторжения. В августе 2018 года законность решения подтвердил Верховный суд России. Несмотря на это, элементы туристического логотипа студии Артемия Лебедева до сих пор используются комитетом по развитию туризма Смольного: их можно увидеть на информационных будках на Дворцовой площади, они размещаются на стендах в «Экспофоруме». Также фирменный шрифт от студии Артемия Лебедева используется при оформлении официального городского туристического портала Санкт-Петербурга.