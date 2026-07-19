Голосовой ChatGPT завоевывает аудиторию старше 80 лет

Три пожилые жительницы Австралии стали постоянными пользователями голосового режима ChatGPT. Джин, Джилл и Пэм рассказали, что регулярно общаются с нейросетью, используют ее для поиска информации и решения повседневных задач. Их историю опубликовало издание The Stable.

По словам героинь, ChatGPT помогает им обсуждать новости, получать советы по кулинарии и садоводству, разбираться с современными технологиями, а также сочинять поздравления и стихи. Женщины отмечают, что голосовой формат оказался удобнее традиционного поиска в интернете, поскольку позволяет вести диалог и задавать уточняющие вопросы.

При этом австралийки подчеркивают, что не воспринимают искусственный интеллект как замену живому общению. Они продолжают регулярно встречаться друг с другом, а ChatGPT рассматривают как дополнительный источник информации и собеседника, доступного в любое время.

История стала еще одним свидетельством того, что аудитория генеративного ИИ расширяется за пределы молодых пользователей. По мере развития голосовых интерфейсов нейросети становятся доступнее людям, которым привычнее разговаривать, чем взаимодействовать с текстовыми чатами или поисковыми системами. Для разработчиков это открывает возможность привлечь новую аудиторию и разрушает стереотип о том, что подобные технологии востребованы исключительно среди молодежи и специалистов в сфере технологий.