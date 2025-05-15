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18+
15.05.2025 в 16:00

Go Mobile опубликовало ежегодный рейтинг крупнейших по выручке мобильных агентств в России

Рынок мобильных агентств вырос на 21%

За 2024 год рынок рекламных агентств в мобайле продемонстрировал уверенный рост. Несмотря на сохраняющийся дефицит рекламного инвентаря, динамика выручки топ-24 мобильных агентств возросла на 21% в сравнении с 2023 годом. Первые два места рейтинга заняли Go Mobile (5,4 млрд руб.) и Rocket10 (4,5 млрд руб.), третье — MobiAds (3,5 млрд), который сместил Visible с третьей на шестую позицию по итогам 2024 года.

В рейтинг вошли 24 агентства с самой большой выручкой за 2024 год.

Исследование проводилось через оценку финансовых показателей из открытых источников. При наличии у агентств нескольких юридических лиц их финансовые показатели суммировались.

Из-за невозможности по открытым данным оценить выручку от деятельности в области мобильной рекламы в рейтинге не учтены агентства, которые не выделяют под это отдельное юрлицо или бренд.

Доля топ-3 мобильных агентств на рынке составляет 49%. В прошлом году этот показатель равнялся 42%. Это свидетельствует о большей консолидации мобильных бюджетов у крупных игроков рынка.

Положительную динамику по выручке по сравнению с 2023 годом показали 14 из 24 агентств. Среди лидеров MobiAds (161%), Borscht (145%) и Whiteleads (117%).

Федор Голубенцев, директор по развитию бизнеса MobiAds:

В первую очередь результат достигнут благодаря сплоченной работе внутренних команд — от привлечения нового бизнеса до клиентского сервиса и постобслуживания.

Во-вторых, MobiAds имеет один из крупнейших медиабаинговых ресурсов в России (количество используемых баеров насчитывает более 100 человек), а в условиях трансформации рынка и перекоса медиасплита в сторону более прозрачных источников трафика этот ресурс особенно востребован.

Георгий Цомаев, коммерческий директор Borscht:

Borscht показывает рост по выручке благодаря системе. Не конкретной команде. Не каналу. А подходу, в котором результат не зависит от людей, а цель всегда важнее инструмента.

Реальный эффект начинается тогда, когда понятно, зачем все это. Отчетность, стратегия, приоритеты — все подстраивается под главный ориентир. Потому что мы не просто делаем X. Мы делаем X, чтобы случилось Y.

Драйверы рынка

Рост рынка mobile e-com говорит о том, что затраты на продвижение мобильных приложений будут занимать весомую долю в медиасплите: 76% онлайн-продаж в России генерируют мобильные приложения.

Помимо этого, медиаинфляция в мобайле показала самый низкий уровень среди всех маркетинговых каналов: в 2024 году она составила <5%.

Ограничения

В 2024 году рынок мобильной рекламы продолжал сталкиваться с ограничениями из-за ухода крупных источников: Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google и TikTok, которые предоставляли большие охваты аудитории и продвинутые инструменты для аналитики.

Еще одним ограничителем выступает фрод. Его доля в интернет-рекламе в России и СНГ составляет 41%, поэтому агентства продолжают искать решения для мошеннического трафика.

Будущее рынка мобильной рекламы

В 2025 году ожидается увеличение расходов на диджитал-рекламу в связи с введением налога на распространение рекламы в интернете.

Сохраняется тенденция к росту стоимости источников из-за отказа от дешевых каналов с фиксированной стоимостью целевого действия в пользу более дорогих каналов: «Яндекс», VK Ads, Bigo, Mintegral и других.

Общий вектор развития мобильных агентств направлен на адаптацию к меняющимся условиям, работу с проверенными источниками и тестирование новых инструментов.

Елена Никитина, генеральный директор Go Mobile:

Мы ежегодно выпускаем рейтинг мобильных агентств, чтобы сформировать прозрачную картину развития отрасли мобильного маркетинга в России. Это инструмент, который позволяет всем участникам рынка — агентствам, клиентам, площадкам, аналитикам — понимать структуру игроков, динамику сегмента, а также отслеживать ключевые трансформации.

Наша цель — не выявить «лучшее» агентство. Для этого в диджитал-индустрии существуют специализированные рейтинги, которые учитывают множество факторов, в том числе экспертные оценки рекламодателей. Мы же даем срез по выручке — одному из немногих количественно измеримых параметров, доступных на рынке.

Этот рейтинг — наша попытка увидеть бизнес-реальность: кто и как масштабируется, кто теряет позиции, как перераспределяются бюджеты и как меняется структура агентского ландшафта.

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