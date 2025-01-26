Gloria Jeans закрывает еще две отечественные швейные фабрики

Отечественный фэшн-ретейлер Gloria Jeans закрывает еще две фабрики, расположенные в Ростовской области, сообщает РБК Ростов со ссылкой на собственные источники в органах власти региона.

Речь идет о производственных площадках в Шахтах и Новошахтинске, на которых в общей сложности трудится более 1,5 тыс. человек. Их уже уведомили о закрытии предприятия и переводе производства в одну из азиатских стран.

Ранее уже сообщалось, что Gloria Jeans закрывает несколько фабрик в России, в конце прошлого года работу прекратило предприятие в Сальске. Сотрудникам предприятия предложили рабочие места на других фабриках.

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области сообщали, что Gloria Jeans «оптимизирует производственный процесс», отказываясь от арендованных производственных мощностей. При этом объемы выпуска продукции сохраняются на уровне 2023 года, по итогам которого компания нарастила продажи на 11% в сравнении с показателем годом ранее, а онлайн-продажи достигли 10 млрд руб.

На фоне сообщений о закрытии производственных площадок в Gloria Jeans сменился гендиректор. Максим Басов, проработав на этой должности всего полгода, уступил ее Александру Тарасову. Максим Басов возглавил Gloria Jeans в июне 2024 года. Тогда он планировал перестроить компанию и превратить ее в современный технологичный международный бизнес.