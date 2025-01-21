Gloria Jeans сменила гендиректора

В Gloria Jeans сменился гендиректор. Максим Басов, проработав на этой должности всего полгода, уступил ее Александру Тарасову. Оба топ-менеджера — выходцы из агрохолдинга «Русагро», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Максим Басов возглавил Gloria Jeans в июне 2024 года. Тогда он планировал перестроить компанию и превратить ее в современный технологичный международный бизнес. Один из собеседников издания связывает уход топ-менеджера с тем, что его взгляд на развитие бизнеса не сошелся с видением собственника.

По данным другого источника, близкого к сети, Максим Басов решил сосредоточиться на личных проектах в IT-сфере. Например, в декабре 2024 года он увеличил долю в сервисе для улучшения работы мозга «Викиум».

Александр Тарасов с лета 2022 года и по конец 2024 года был исполнительным директором «Русагро». До этого он работал в розничной сети «Копейка», а также был исполнительным вице-президентом по финансам Gloria Jeans. Учитывая этот опыт, Тарасов «оказался наиболее приемлемой кандидатурой» на пост гендиректора сети, полагают собеседники издания.

По словам экспертов, в настоящее время Gloria Jeans «приостановила свое активное развитие». Ранее планировалась экспансия на рынки Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, однако в текущих экономических реалиях эти планы пересмотрены.