Gloria Jeans закроет несколько производственных площадок в России

Отечественный фэшн-ретейлер Gloria Jeans закрывает несколько своих производственных площадок в России, включая одну в Ростовской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, в регионе закрыт швейный цех, который располагался в Сальске. Сотрудникам предприятия предложили рабочие места на других фабриках.

В Gloria Jeans не стали комментировать информацию. На сайте компании сказано, что сеть владеет 18 фабриками в разных регионах страны.

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области «Ъ» отметили, что Gloria Jeans «оптимизирует производственный процесс», отказываясь от арендованных производственных мощностей. При этом, по утверждениям региональных чиновников, объемы выпуска продукции остаются на прошлогоднем уровне.

По данным «Спарка», в 2023 году совокупная выручка двух основных юрлиц ретейлера — АО «Корпорация "Глория Джинс"» и АО «Глория Джинс» — была на уровне 96 млрд руб., что больше на 22,9% год к году. Основатель сети и крупный владелец — Владимир Мельников.

По собственным данным компании, число магазинов, которые находятся под управлением сети, на осень 2024 года составило 704.

В начале ноября коммерческий директор Gloria Jeans Алмаз Ахметзянов заявил, что компания намерена снизить цены на свою продукцию до 30%.