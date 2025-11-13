Gloria Jeans сократила сеть на 102 магазина

Российский ретейлер одежды Gloria Jeans сократил число магазинов на 102 за неполных два года. По данным сайта компании, на текущий момент открыты 608 магазинов, из которых 566 находятся в России, 20 — в Казахстане и 22 — в Белоруссии. На конец 2023 года сеть насчитывала 710 магазинов, а на середину 2023 года — 696. Об этом сообщает Shopper’s.

Сокращение сети стало неожиданным, так как ранее компания планировала расширение. Основатель и гендиректор Gloria Jeans Владимир Мельников в начале 2024 года заявлял о намерении довести количество магазинов до 900−1 тыс. в 300−400 городах в течение двух-трех лет, что позволило бы доставлять товары из магазинов за один день и снизить зависимость от маркетплейсов.

Снижение продаж в 2024 году стало первым за пять лет: выручка ретейлера сократилась на 14%, а чистая прибыль упала вчетверо. В связи с этим компания пересмотрела планы по экспансии в Белоруссии и Казахстане и закрыла ряд магазинов подростковой одежды Ready! Steady! Go!

Эксперты, опрошенные Shopper’s, отмечают, что сокращение сети связано с оптимизацией бизнеса: компания закрывает небольшие и неформатные магазины, которые не соответствуют новым требованиям бренда. Рост арендных ставок, снижение трафика и падение конверсии вынуждают ретейлеров принимать стратегические решения о сокращении присутствия и отказе от нерентабельных проектов.

Среди закрываемых объектов — крупный флагман на углу Тверской и Пушкинской улиц, который ретейлер получил после ухода H&M. Ранее источники Shopper’s сообщали, что Gloria Jeans ведет переговоры о снижении арендной ставки, чтобы сохранить помещение, однако будущее флагмана остается неопределенным.