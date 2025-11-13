Sostav.ru

13.11.2025 в 14:25

Gloria Jeans сократила сеть на 102 магазина

До этого фэшн-ретейлер планировал расширять сеть в России, Казахстане и Белоруссии

Российский ретейлер одежды Gloria Jeans сократил число магазинов на 102 за неполных два года. По данным сайта компании, на текущий момент открыты 608 магазинов, из которых 566 находятся в России, 20 — в Казахстане и 22 — в Белоруссии. На конец 2023 года сеть насчитывала 710 магазинов, а на середину 2023 года — 696. Об этом сообщает Shopper’s.

Сокращение сети стало неожиданным, так как ранее компания планировала расширение. Основатель и гендиректор Gloria Jeans Владимир Мельников в начале 2024 года заявлял о намерении довести количество магазинов до 900−1 тыс. в 300−400 городах в течение двух-трех лет, что позволило бы доставлять товары из магазинов за один день и снизить зависимость от маркетплейсов.

Снижение продаж в 2024 году стало первым за пять лет: выручка ретейлера сократилась на 14%, а чистая прибыль упала вчетверо. В связи с этим компания пересмотрела планы по экспансии в Белоруссии и Казахстане и закрыла ряд магазинов подростковой одежды Ready! Steady! Go!

Эксперты, опрошенные Shopper’s, отмечают, что сокращение сети связано с оптимизацией бизнеса: компания закрывает небольшие и неформатные магазины, которые не соответствуют новым требованиям бренда. Рост арендных ставок, снижение трафика и падение конверсии вынуждают ретейлеров принимать стратегические решения о сокращении присутствия и отказе от нерентабельных проектов.

Среди закрываемых объектов — крупный флагман на углу Тверской и Пушкинской улиц, который ретейлер получил после ухода H&M. Ранее источники Shopper’s сообщали, что Gloria Jeans ведет переговоры о снижении арендной ставки, чтобы сохранить помещение, однако будущее флагмана остается неопределенным.

