Чистая прибыль Gloria Jeans сократилась в четыре раза

По итогам 2024 года выручка российского фешен-ретейлера Gloria Jeans по РСБУ сократилась на 14%, до 57,5 млрд руб. Чистая прибыль компании снизилась в 4,3 раза, до 1,6 млрд руб., себестоимость — на 5,3%, до 21,8 млрд руб., валовая прибыль — на 18,6%, до 35,7 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс».

Коммерческие расходы Gloria Jeans снизились на 1,1%, до 31 млрд руб., управленческие — на 23,3%, до 834,9 млн руб. Прибыль от продаж показала падение в 2,9 раза, до 3,8 млрд руб., прибыль до налогообложения — в четыре раза, до 2,2 млрд руб. Прочие доходы сократились в 1,7 раза, до 2,5 млрд руб., прочие расходы — на 16,8%, до 3,3 млрд руб.

Кредиторская задолженность Gloria Jeans повысилась с 4 до 9 млрд руб., дебиторская снизилась с 28,6 до 20,8 млрд руб.

В декабре прошлого года сообщалось, что Gloria Jeans закроет несколько производственных площадок в России. Компания «Булава», выпускающая спецодежду, купила производственные площадки Gloria Jeans в Усть-Донецке, Красном Сулине, Гуково и Зверево Ростовской области. Мощности в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская компания передала ИП Роговой.

В Gloria Jeans заявили, что производственный сегмент группы убыточен. А сама компания больше не производственная, а торговая.