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02.11.2022 в 06:50

Глобальный сбой в работе WhatsApp обеспечил взрывной рост аудитории Telegram

Аудитория мессенджера в России превысила 50 млн человек

25 октября, когда пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса, аудитория Telegram среди граждан России старше 12 лет превысила 50 млн человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

Суточная аудитория Telegram впервые достигла такой отметки за период с 1 октября 2021 года. До сбоя объём суточной аудитории мессенджера составлял 45,7 млн человек. К 28 октября показатель опустился до 47,7 млн человек.

В это же время суточная аудитория WhatsApp среди россиян старше 12 лет в период с 22 по 28 октября выросла с 72,2 млн человек до 74,6 млн человек соответственно. В день самого сбоя в WhatsApp суточная аудитория мессенджера в России составила 73,7 млн человек.

Напомним, сбой WhatsApp пришелся на утро 25 октября. Мессенджер был недоступен для пользователей со всего мира на протяжении двух часов.

Ранее российские PR-специалисты назвали Telegram самым популярным каналом коммуникации. 52% респондентов заявили, что впервые стали использовать мессенджер для работы в этом году.

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