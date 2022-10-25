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25.10.2022 в 12:04

В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой

О проблемах сообщили пользователи из разных стран

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса, следует из данных ресурса, занимающегося мониторингом доступности сайтов Downdetector.

25 октября около 10 утра по московскому времени резко возросло количество сообщений о проблемах в работе WhatsApp в разных странах. К 11 утра от пользователей мессенджера в Германии поступило почти 200 тыс. сообщений о сбоях, в Великобритании — свыше 66 тыс.

В Индии проблемы в работе WhatsApp отметили 28,5 тыс. пользователей, во Франции — 9,6 тыс., в США — около 4,7 тыс. Сообщения о сбоях также поступают из Испании, Швеции, Греции и других стран.

Согласно данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Реже люди отмечают отсутствие соединения с сервером и сбои в работе приложения WhatsApp.

Российские пользователи также чаще жалуются на неполадки при отправке сообщений. Проблемы в работе WhatsApp в России наблюдаются как в мобильном приложении, так и веб-версии.

Ранее Минпросвещения России потребовало от регионов запретить использование WhatsApp и других иностранных сервисов в образовательном процессе и на рабочих местах. В качестве альтернативы предложено установить «VK Мессенджер».

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