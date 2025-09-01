Глобальный рынок бьюти-брендов достигнет $140 млрд в 2025 году

Мировой рынок брендов красоты в 2025 году достигнет $140 млрд, а к 2033 году составит уже $260 млрд. Среднегодовой темп роста ожидается в пределах 6,5%. Такие данные содержатся в отчете HTF MI «The Beauty Brands Market».

Рынок бьюти-брендов насыщен массовыми, профессиональными и люксовыми сегментами, ориентированными на разные демографические группы и культурные предпочтения. Крупнейшие компании на рынке брендов красоты: L'Oréal, Estée Lauder, Procter & Gamble, Unilever, Shiseido, Coty, Revlon, Chanel, Dior, Clinique, Maybelline, MAC Cosmetics, Urban Decay, NYX, Fenty Beauty, NARS, Kiehl's, Avon, Mary Kay, Beiersdorf, Burt's Bees, The Body Shop, Glossier, Too Faced, Huda Beauty, Pat McGrath Labs.

Маркетинговая динамика рынка с 2020 года:

В 2020 году рыночное разнообразие было умеренным, преобладали традиционные и натуральные продукты.

В 2021 году ставку сделали на персонализированную косметику и ее примерку в дополненной реальности, что значительно увеличило вариативность рынка.

Расширенные предложения, включающие экологические решения к 2022 году усилили диверсификацию.

Сотрудничество с инфлюенсерами и специализированными изданиями в 2023 году еще больше увеличили степень диверсификации рынка.

С 2024 года технологическая персонализация и интеграция с оздоровительными программами сохраняют высокий уровень рыночных изменений.

На рынке доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом самым быстрорастущим регионом стала Северная Америка

Рост рынка стимулирует цифровой маркетинг, влияние соцсетей, электронная коммерция и повышенная осведомленность о здоровом образе жизни. Кроме того, драйверами роста служит общий рост доходов населения, а также рост мужского сегмента и разнообразие потребительских предпочтений.

Среди проблем рынка эксперты выделяют нормативные требования, риск контрафакта, экологические вызовы и внутреннюю конкуренцию. Возможности рынка — выход в развивающиеся страны, расширение сотрудничества с лидерами многих стран, развитие подписных сервисов и прямых онлайн-продаж.

Аналитики представили также список тенденций, которые могут стимулировать его рост:

Возможности для инноваций или улучшений продуктов. Адаптируя предложения под эти тенденции, компании могут удовлетворять меняющиеся потребности клиентов и выделяться среди конкурентов.

Ориентация на развивающиеся рынки. Этот стратегический подход позволяет компаниям охватывать новые сегменты клиентов и увеличивать свое присутствие на рынке.

Повышение вовлеченности клиентов. Разработка актуальных маркетинговых стратегий и создание контента, который может повысить узнаваемость бренда и лояльность клиентов. Все это приводит к более высокому проникновению на рынок.

Ориентация на отраслевые практики. Внедрение новых технологий или оптимизация процессов может привести к повышению экономической эффективности и улучшению предложения продуктов.

Прогнозирование рыночных изменений. Анализ тенденций позволяет компаниям заблаговременно корректировать стратегии, снизить риски и воспользоваться появляющимися возможностями, опережая конкурентов.

Ранее сообщалось, что мировой рынок онлайн-развлечений к 2035 году достигнет $1,5 трлн. Таким образом, среднегодовой темп роста оценивается в 10−15%.