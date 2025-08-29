Мировой рынок онлайн-развлечений к 2035 году достигнет $1,5 триллиона

Мировой рынок онлайн-развлечений к 2035 году достигнет $1,5 трлн. Таким образом, среднегодовой темп роста оценивается в 10−15%. Основными игроками на рынке являются Amazon Web Services (AWS), Netflix, Inc., Google LLC, Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной), Tencent Holdings Ltd., Sony Corp, King Digital Entertainment Ltd., Spotify Technology SA, Rakuten, Inc. и CBS Corporation. Об этом сообщается в отчете Allied Market Research.

Для сравнения, в 2023 году рынок онлайн-развлечений, включающий в себя музыку, видео, книги и игры, через интернет составлял в $284,8 млрд. Драйвером рынка служит рост проникновения интернета и распространение смарт-устройств, таких как смартфоны, смарт-телевизоры и ноутбуки, что увеличивает число пользователей, перешедших на онлайн-развлечения.

По форме сегмент видео доминирует на рынке развлечений с 2023 года.

Его среднегодовой темп роста составит 5,3%, благодаря чему он сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Лидируют на рынке Netflix, Hulu и Disney+ благодаря удобному доступу к широкому выбору фильмов и шоу. Рост пользовательских платформ, таких как YouTube и TikTok, способствует разнообразию контента. Монетизация через рекламу, подписки и мерчандайзинг обеспечивает стабильность бизнес-моделей. Также вирусный потенциал видео в соцсетях расширяет его охват и укрепляет позиции сегмента на рынке онлайн-развлечений.

Исходя из модели доходов, с 2023 года на рынке доминировал сегмент рекламы.

Ожидается, что он сохранит свое лидерство до 2035 года. Это связано с широким охватом, возможностями точного таргетинга и предложением бесплатного контента через просмотр рекламы. Платформы, такие как социальные сети, YouTube и TikTok, привлекают пользователей рекламой и делят доход с создателями, создавая динамичную экосистему. Аналитика данных помогает оптимизировать кампании и повышать эффективность рекламы.

В разрезе устройств в 2023 году на рынке доминировал сегмент смартфонов.

Смартфоны удобны для доступа к видео, музыке, играм и социальным сетям в любое время и месте. Быстрое развитие 4G и 5G обеспечивает качественную потоковую передачу, а широкий выбор приложений и интеграция с соцсетями стимулируют активное использование. Технологические инновации, включая улучшенные камеры и AR, поддерживают лидерство смартфонов в онлайн-развлечениях.

В региональном разрезе на рынке в 2023 году доминировала Северная Америка.

Регион выделяется передовой технологической инфраструктурой, высокой покупательной способностью и ведущими развлекательными компаниями, такими как Netflix, Disney и YouTube. Широкое распространение высокоскоростного интернета и сетей 4G/5G обеспечивает стабильный стриминг и онлайн-игры.

Значительный вклад в рост рынка онлайн-развлечений внесут онлайн-игры и электронные книги, а также прямые трансляции игр. Кроме того, широкое распространение получит онлайн-фэнтези-спорт (OFS).