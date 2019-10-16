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16.10.2019 в 12:35

Главный редактор vc.ru уходит с должности, чтобы заняться монетизацией платформы

Константин Панфилов передаст свой пост руководителю новостной службы Андрею Фролову

Facebook

Главный редактор vc.ru Константин Панфилов покинет должность и займётся монетизацией платформы. Издание возглавит руководитель новостного отдела Андрей Фролов. Об этом Панфилов сообщил в Facebook.

Панфилов, который возглавлял издание с 2014 года, перейдёт в продуктовый отдел, где станет отвечать за сервисы и нерекламную монетизацию платформы, на которой работают сайты vc.ru, TJ и DTF. В его зону ответственности войдут сервисы, интеграции с внешними системами и партнёрства. Он займется проработкой сценариев применения платформы на разных рынках и сферах вне медиа.

Новый главный редактор vc.ru Андрей Фролов возглавлял новостной отдел более четырёх лет, с февраля 2015 года. Под его управлением издание продолжит развиваться как площадка для предпринимателей, которая помогает узнавать о важных событиях на рынке, обсуждать чужой и собственный опыт, делиться мыслями и получать обратную связь.

Константин Панфилов:

Андрей работает с нами более четырёх лет, поэтому никаких сложных переходных периодов не предвидится — он досконально знает, как устроено издание, уже сформулировал своё видение и обсудил его с командой. Проект vc.ru останется прикладной площадкой для бизнеса, куда приходят, чтобы узнать ответы на вопросы о том, что сегодня произошло на рынке и что это значит, что получилось и что не получилось у других и какой опыт из этого можно извлечь, как сделать что-то самостоятельно и как решить конкретную проблему.

Ранее стало известно, что основатель vc.ru Андрей Загоруйко запустил медиаагрегатор про блокчейн и криптовалюту Blocktimes. Позднее проект закрылся. Сейчас Загоруйко работает директором по развитию бизнеса Joom в США и ведет регулярный дайджест новостей e-commerce на vc.ru.

vc.ru
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