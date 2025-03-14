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18+
14.03.2025 в 12:10

Что ждет медиарынок в 2025 году

Главные инсайты от экспертов «Родной Речи»

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ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ООО | rore.group
erid:2W5zFGQ9MEp

Прошло всего три месяца с начала 2025 года, а медиарынок уже изменился: на ведущих рекламных площадках обновился инвентарь, в ретейл-медиа появились новые форматы и платформы, локальный геймдев переживает подъем, а инфлюенс-маркетинг активно использует ИИ. Как брендам и агентствам адаптироваться к этим изменениям?

Об этом эксперты группы компаний «Родная Речь» расскажут на квартальном вебинаре «Изменение медиаландшафта». Он пройдет 20 марта в 11:00. Спикеры обсудят ключевые тренды, цифры и прогнозы, которые помогут сориентироваться в новых реалиях.

Главные темы:

  • макроэкономические тенденции и их влияние на потребителей;
  • как замедление YouTube повлияло на медиарынок;
  • итоги 2024 года и два сценария развития рынка в 2025 году;
  • изменение инвентаря на ведущих рекламных площадках: «Авито», «Яндекс», VK;
  • новые форматы и платформы в ретейл-медиа;
  • гейминг на фоне регулирования отрасли: новые форматы и расцвет локального геймдева;
  • настоящее и будущее инфлюенс-маркетинга, прокаченного ИИ.

Спикеры от группы компаний «Родная Речь»:

  • Сергей Белоглазов, старший вице-президент;
  • Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;
  • Дмитрий Делов, перформанс-директор;
  • Мария Петрова, директор по исследованиям;
  • Иван Шавров, управляющий директор практики Brand Experience.

Для кого этот вебинар?

Мероприятие будет полезно маркетологам, специалистам по цифровой рекламе, представителям брендов и агентств, а также всем, кто хочет быть в курсе изменений в медиасреде.

Узнать больше и зарегистрироваться можно по ссылке.

Родная речь
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