Что ждет медиарынок в 2025 году

Прошло всего три месяца с начала 2025 года, а медиарынок уже изменился: на ведущих рекламных площадках обновился инвентарь, в ретейл-медиа появились новые форматы и платформы, локальный геймдев переживает подъем, а инфлюенс-маркетинг активно использует ИИ. Как брендам и агентствам адаптироваться к этим изменениям?
Об этом эксперты группы компаний «Родная Речь» расскажут на квартальном вебинаре «Изменение медиаландшафта». Он пройдет 20 марта в 11:00. Спикеры обсудят ключевые тренды, цифры и прогнозы, которые помогут сориентироваться в новых реалиях.
Главные темы:
- макроэкономические тенденции и их влияние на потребителей;
- как замедление YouTube повлияло на медиарынок;
- итоги 2024 года и два сценария развития рынка в 2025 году;
- изменение инвентаря на ведущих рекламных площадках: «Авито», «Яндекс», VK;
- новые форматы и платформы в ретейл-медиа;
- гейминг на фоне регулирования отрасли: новые форматы и расцвет локального геймдева;
- настоящее и будущее инфлюенс-маркетинга, прокаченного ИИ.
Спикеры от группы компаний «Родная Речь»:
- Сергей Белоглазов, старший вице-президент;
- Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;
- Дмитрий Делов, перформанс-директор;
- Мария Петрова, директор по исследованиям;
- Иван Шавров, управляющий директор практики Brand Experience.
Для кого этот вебинар?
Мероприятие будет полезно маркетологам, специалистам по цифровой рекламе, представителям брендов и агентств, а также всем, кто хочет быть в курсе изменений в медиасреде.
Узнать больше и зарегистрироваться можно по ссылке.