Что ждет медиарынок в 2025 году

Прошло всего три месяца с начала 2025 года, а медиарынок уже изменился: на ведущих рекламных площадках обновился инвентарь, в ретейл-медиа появились новые форматы и платформы, локальный геймдев переживает подъем, а инфлюенс-маркетинг активно использует ИИ. Как брендам и агентствам адаптироваться к этим изменениям?

Об этом эксперты группы компаний «Родная Речь» расскажут на квартальном вебинаре «Изменение медиаландшафта». Он пройдет 20 марта в 11:00. Спикеры обсудят ключевые тренды, цифры и прогнозы, которые помогут сориентироваться в новых реалиях.

Главные темы:

макроэкономические тенденции и их влияние на потребителей;

как замедление YouTube повлияло на медиарынок;

итоги 2024 года и два сценария развития рынка в 2025 году;

изменение инвентаря на ведущих рекламных площадках: «Авито», «Яндекс», VK;

новые форматы и платформы в ретейл-медиа;

гейминг на фоне регулирования отрасли: новые форматы и расцвет локального геймдева;

настоящее и будущее инфлюенс-маркетинга, прокаченного ИИ.

Спикеры от группы компаний «Родная Речь»:

Сергей Белоглазов, старший вице-президент;

Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;

Дмитрий Делов, перформанс-директор;

Мария Петрова, директор по исследованиям;

Иван Шавров, управляющий директор практики Brand Experience.

Для кого этот вебинар?

Мероприятие будет полезно маркетологам, специалистам по цифровой рекламе, представителям брендов и агентств, а также всем, кто хочет быть в курсе изменений в медиасреде.

Узнать больше и зарегистрироваться можно по ссылке.