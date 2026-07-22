Глава Publicis назвал искусственный интеллект новым инструментом, а не угрозой для агентств

Генеральный директор Publicis Groupe Артур Садун заявил, что искусственный интеллект не отменяет роль рекламных агентств как бизнеса, основанного на услугах. По его словам, успех компании связан не только с технологиями, но и с сочетанием экспертизы сотрудников, данных и ИИ-инструментов.

Выступая после публикации результатов второго квартала, Садун отметил, что внедрение искусственного интеллекта в крупных компаниях оказалось сложнее, чем ожидалось. По его словам, масштабирование ИИ требует значительных затрат, времени и участия специалистов, которые помогают бизнесу применять технологии на практике.

Publicis делает ставку на развитие собственных технологических решений, включая ИИ-платформу Marcel, запущенную в 2017 году. Компания также инвестирует в обучение сотрудников и расширение компетенций в таких направлениях, как маркетинг, коммерция и работа с инфлюенсерами.

Напомним, по итогам второго квартала органический рост Publicis составил 4,8%, а прогноз на весь год был повышен до 4,5−5%. Направление маркетинговой трансформации, связанное с ИИ-решениями и новыми технологиями, выросло на 6,5%, что подтверждает растущий спрос клиентов на сервисы на базе искусственного интеллекта.