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22.06.2026 в 16:30

Глава Metro в России Йоханнес Толай вошел в совет директоров «М.Видео»

Акционеры компании на годовом собрании утвердили обновленный состав совета директоров

Акционеры ПАО «М.Видео» на годовом собрании избрали новый состав совета директоров компании. В обновленный орган управления вошли девять человек, включая трех новых членов — генерального директора российского подразделения Metro Йоханнеса Толая, Степана Кузнецова и Дмитрия Пылева.

Помимо новых участников, в состав совета директоров вошли Денис Голышев, Феликс Либ, Анатолий Мохов, Роман Стенцель, Билан Ужахов и Евгений Щепелин. Председателем совета директоров вновь избран Феликс Либ.

Йоханнес Толай

Йоханнес Толай руководит ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с 2023 года и имеет более 25 лет опыта работы в международном ретейле. Ранее он занимал руководящие должности в компаниях Globus и «Ашан», где отвечал за развитие бизнеса на российском рынке.

Еще один новый член совета, Степан Кузнецов, ранее работал на руководящих позициях в Сбербанке и Российской национальной ассоциации SWIFT. Его экспертиза связана со стратегическим развитием, цифровой трансформацией и взаимодействием с государственными структурами.

Дмитрий Пылев обладает опытом работы в международных технологических компаниях, включая Mastercard, eBay и TikTok (ByteDance).

В компании отметили, что новые члены совета обладают компетенциями в области цифровизации, развития розничного бизнеса, технологических партнерств и стратегического управления, что должно способствовать реализации долгосрочной стратегии «М.Видео».

М-Видео Йоханнес Толай Глава «МЕТРО Россия»
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