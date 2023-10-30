Digital Lab разработала новый сайт агрохолдинга РОСТ

Группа компаний РОСТ —​​​​​​​ быстроразвивающийся агрохолдинг, который сочетает современные технологии с «мудростью» природы, развивает культуру потребления свежих овощей, акцентирует внимание на производстве, вкусе и брендах. Студия Digital Lab разработала новый сайт для бренда. Об этом Sostav рассказали её представители.

Задача

Перед Digital Lab стояла комплексная задача. Новый сайт группы компаний РОСТ должен был закрыть сразу несколько потребностей клиента:

показать, что не стоит бояться тепличного производства — овощи из теплиц натуральные и полезные;

на главной странице с помощью интерактива наглядно показать процессы и этапы роста «от и до»;

с помощью нового визуального языка подчеркнуть технологичность, экологичность и масштаб бизнеса;

представить все бренды овощей агрохолдинга, раскрыв преимущества каждого, сформировать понимание, почему стоит выбрать тот или иной бренд;

создать «точки входа» для потенциальных партнёров и функцию HR.

Визуальная концепция

Основаная идея. РОСТ выращивает овощи в теплицах, поэтому для главной страницы сайта команда приняла решение создать ощущение присутствия в такой современной теплице. «Мы стремились произвести вау-эффект и воссоздать атмосферу такой, какая она есть: показать теплый свет, весь процесс роста овощей и контролируемые условия выращивания и созревания близкие к естественным, таким же, как в природе», — поделились представители Digital Lab.

Дмитрий Мезенин, арт-директор Digital Lab: Мы постарались сделать сайт простым и функциональным, отразив при этом особенности бренда: его современность, технологичность и экологичность. В концепцию сайта мы заложили эту самую технологичность и одновременно постарались сохранить ощущение свежести, лёгкости и натуральности.

Дополнительно ассоциацию с теплицами специалисты подчеркнули через стекло: активно использовали эффект матового стекла в плашках, иконках и других элементах сайта. А также через яркую палитру, передающую цвета зелени, овощей, воды и солнца.

Василий Соляник, директор по маркетингу ГК РОСТ: Digital lab подхватили нашу идею — показать процесс выращивания в теплицах — и в полном объёме воплотили её на сайте. Внимательно относились к пожеланиям и были максимально вовлечены в проект, благодаря чему сайт получился интересным, информативным и понятным.

Реалистичность. Одна из стоявших перед студией задач — подчеркнуть натуральность и качество овощей. Поэтому было крайне важно, чтобы продукт на сайте выглядел так же, как и в жизни. На главной странице команда детально проработала все элементы 3D-истории роста овощей: каждое семечко, листочек, овощ и насекомое были воссозданы с учётом комментариев агрономов и технологов. «Например, чтобы огурец в точности повторял реальный, мы делали 3D-сканирование образца — то есть взяли продукты из теплиц и работали прямо с ними. Эти огурцы действительно такие красивые, что можно сразу в продакшн!», — поделилась команда студии.

Ещё одной задачей было крупно показать шмелей и энтомофагов — полезных насекомых, которые живут в теплицах и борются с вредителями. Digital Lab проделало большую работу, чтобы найти и воссоздать вид конкретных насекомых, так как ничего подобного на стоках нет. Специалисты искали изображения в научно-популярных источниках и рисовали с нуля, генерировали нейросетью, разбирали на части, затем анимировали. Как отмечает команда, итоговый результат стоил потраченного времени — моушн-графика выглядит как настоящая макросъёмка.

Сторителлинг. Digital Lab визуально отразило весь цикл роста с помощью 3D: от семечки до готового продукта. На главной странице пользователь может выбрать огурец или томат и виртуально его «вырастить»: посадить семечко в субстрат, узнать о поливе, изучить параметры мониторинга и почему РОСТ не используют почву, включить освещение. С помощью интерактивного повествования пользователь погружается в разговор о продукте. Так команда показывает прозрачность и натуральность всего производства.

Наполнение

Сайт получился объёмным: помимо интерактивной истории о росте овощей на главной странице, ещё много полезной информации содержится в уже более привычном веб-интерфейсе. Во-первых, о самом агрохолдинге, его миссии, подходе к продукту, ответственности, технологиях и всех тепличных комплексах. Например, об ответственности компании студия рассказала с помощью интерактива: пользователь может на простых примерах понять, как много воды и электричества экономят теплицы РОСТа.

Во-вторых, на сайте доступна информация о всех брендах РОСТа — это отдельные страницы, на каждой из которых есть эдьютейнмент: полезные факты о продукте и интересный интерактивный блок для пользователя. Например, на странице сладких томатов «Медовые» пользователь может выбрать красные или оранжевые, чтобы чтобы увидеть всю палитру вкуса, описанную сомелье. А на странице томатов «Сладкая ягода» есть рандомайзер, он подскажет сорт и познакомит с разными вкусами томатов.

Благодаря интеграции с HR-площадкой и площадкой для закупок, сайт даёт возможность потенциальным соискателям откликнуться на вакансии, а компаниям — принять участие в тендере. Также он является входным окном для партнёров: они могут узнать все условия сотрудничества, изучить каталог и оставить заявку.



«С точки зрения визуального подхода, мы связали все страницы общими элементами и цветами. Использовали эффект матового стекла, яркие акценты, натуральные и чистые цвета. У страницы каждого бренда уникальный дизайн, подчёркивающий особенности, раскрывающий его характер и разнообразие вкусов. Но и тут мы использовали элементы основной айдентики сайта — для общей целостности», — рассказала команда Digital Lab.

Для главной страницы Digital Lab провела работу и со звуком: студия использовала саунд-дизайн, чтобы проиллюстрировать каждый шаг роста овощей.

Технологии

Для наполнения сайта команда проекта использовала много графики: real-time рендеринг в 3D и анимацию, все элементы которой разрабатывала внутри. Фронт: Three.js и Vue.js. Все модели на главной она оптимизировала для быстрой погрузки страницы. Бэк: Strapi.io.

Результаты

«Проект только запускается, и пока рано говорить о цифрах. Однако мы вместе с клиентом командно и кропотливо работали над каждой деталью. В результате вместо традиционного корпоративного ресурса удалось сделать интересный, современный, технологичный информационный хаб. Получился мультифункциональный сайт, закрывающий потребности каждого из нас, партнёров и СМИ. Мы построили удобную систему взаимодействия с брендом, а главное — отразили его имидж и приоритеты», — поделились представители Digital Lab.