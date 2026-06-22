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22.06.2026 в 06:10

ГК «Лазаревское» выходит в московскую розницу

Тульский производитель открывает «Лазаревскую лавку» в столице

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Агрохолдинг ГК «Лазаревское», до сих пор развивавший розницу только в Тульской области, планирует открыть в Москве пять магазинов «Лазаревская лавка» до 1 октября и начать экспансию в соседние регионы. Об этом сообщает «Коммерсант».

На первом этапе в запуск инвестируют свыше 50 млн руб. Далее, по результатам работы, компания решит, расширять ли сеть дальше. Через собственные магазины холдинг рассчитывает продавать до половины своей продукции.

В Тульской области ГК принадлежит примерно 77% рынка свинины. Переход к собственной рознице в холдинге объясняют запуском премиальной линейки и желанием работать с московскими ресторанами, а также стремлением повысить рентабельность в условиях конкуренции с крупными сетями.

Дополнительные каналы сбыта холдинг планирует развивать в условиях сдержанного роста спроса на мясную продукцию. Так, по данным NTech, натуральные продажи мясной продукции в январе—марте в России выросли на 3% год к году.

Ранее сообщалось, что подобным путем пошел «Дымов». Компания вернулась к развитию собственной розничной сети, открыв пилотный магазин нового формата на Москворецком рынке в Москве.

ГК «Лазаревское»
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