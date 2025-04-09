ГК ФСК совместно с авторами мультфильма «Синий трактор» выпустила новую серию

Группа компаний ФСК совместно с создателями популярного детского мультфильма «Синий трактор» представила новую серию под названием «Квартира для Профессора», интегрировав в нее свой бренд — «1-ДСК». Об этом Sostav рассказали представители застройщика.

Сюжет серии рассказывает о том, как герой мультфильма — Профессор ищет себе и своей семье новое жилье. В короткометражке детям показывают, какое бывает жилье и почему оно не подходит Профессору, из чего строят дома и как можно перемещаться по этажам. Автомобили и новостройка брендированы логотипом «1-го ДСК». В конце серии Профессор находит просторную и уютную квартиру, переезжая туда вместе со своей лабораторией.

Согласно данным ГК ФСК, основной целевой аудиторией «1-го ДСК» (входит в ГК ФСК), являются семьи с детьми. Интеграция бренда в детский контент стала для девелопера опытом коммуникации со взрослой аудиторией. Ранее компания уже проводила интерактивные игры, а также предлагала клиентам участвовать в игре, действие которой развивалось в метавселенной.

Александр Лебедев, руководитель департамента маркетинга и рекламы ГК ФСК: «Синий трактор» — это прекрасный мультфильм, который взрослые смотрят со своими детьми, иногда не совсем добровольно. Мы очень рады что смогли принять участие в создании такого доброго развивающего контента. Ну а что касается бизнес-эффективности. Количество повторных просмотров одной и той же серии в этом возрасте точно обеспечит достаточную частоту контактов для родителей наших маленьких зрителей.

«Синий трактор» — название YouTube-канала и одноименного короткометражного мультсериала, автором, сценаристом и продюсером которого является Артур Днепровский, автором и аранжировщиком песен — Артем Колпаков. Развлекательный и обучающий канал, подписчиками которого являются 9,85 млн человек, предназначен для детей от года до пяти лет и их родителей.

Под брендом «1-го ДСК» девелопер реализует жилые комплексы комфорт-класса в Москве и Подмосковье: «1-й Южный», «1-й Шереметьевский», «1-й Ленинградский» и другие.