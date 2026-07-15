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15.07.2026 в 06:30

Гипермаркетов и супермаркетов в России стало на 21% меньше

Покупатели все чаще выбирают магазины у дома и онлайн-доставку

Доля гипермаркетов и супермаркетов в России по итогам 2025 года снизилась до 21% от общего числа торговых площадей. Тенденция сохраняется уже несколько лет: если в 2017 году на такие магазины приходилось 37% рынка, то сейчас их доля значительно сократилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Основной причиной изменений стали новые потребительские привычки. Покупатели все чаще предпочитают небольшие магазины рядом с домом, где можно быстро приобрести товары первой необходимости, а также активно пользуются сервисами онлайн-доставки продуктов. За последний год количество компактных торговых точек выросло на 15%, тогда как общая площадь торговых объектов сократилась примерно на 1%.

Одновременно увеличиваются и расходы россиян на продукты. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году средняя российская семья ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42,5 тыс. руб. — на 10,6% больше, чем годом ранее. Средний чек вырос на 9,4%, до 965 рублей, а стоимость продуктовой корзины увеличилась на 9%.

Ранее сообщалось, что продуктовые магазины столкнулись со снижением покупательского трафика. В январе-июне 2026 года количество чеков в магазинах у дома сократилось на 10% год к году, а в алкомаркетах и табачных магазинах — на 14%

SUPERMARKET гипермаркет
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