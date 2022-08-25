Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sibdev
Аукцион без молотка
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.08.2022 в 18:57

Новостной агрегатор экс-руководителя «Яндекс Новостей» стал недоступен в России

Об этом сообщил сам Лев Гершензон — в реестре запрещённых ресурсов Роскомнадзора сайт не значится

1

Бывший руководитель «Яндекс Новостей» Лев Гершензон, который на этой неделе запустил бета-версию альтернативного новостного агрегатора The True Story, сообщил о его блокировке на территории России. Об этом медиаменеджер написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ). Корреспондент Sostav убедился, что сайт в России не открывается.

«Мы получили очень хорошие отзывы, много заслуженных багрепортов и полезных фичереквестов —обязательно возьмём все в работу. Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под VPN», — написал Гершензон.

При этом он не указал, было ли получено уведомление о блокировке от Роскомнадзора. В реестре запрещённых в РФ ресурсов ведомства сайт не значится, выяснил Sostav.

22 августа заработал новостной агрегатор The True Story. По словам Гершензона, его основная задача — показывать главные события дня и по каждому из них давать краткую информацию и предоставлять ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии.

Ранее основатель проекта отмечал, что в агрегатор «будут добавлять новые функциональности, отлаживать и обучать основные алгоритмы, чинить баги». Тогда же он подчёркивал, что проект нашёл первые средства на развитие — почти 5% от предполагаемого годового бюджета. Однако общую сумму он не раскрыл, добавив, что команда продолжает «активно общаться с желающими не только научить жить, но и помочь материально».

Роскомнадзор Лев Гершензон
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.