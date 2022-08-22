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22.08.2022 в 17:24

Экс-руководитель «Яндекс Новостей» запустил новостной агрегатор The True Story

Он будет собирать «сюжеты» — сообщения из разных источников, посвящённые одному событию

Бывший руководитель «Яндекс Новостей» Лев Гершензон запустил бета-версию новостного агрегатора The True Story. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).

«Наша задача — показывать главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии. Кроме материалов СМИ, которые мы регулярно обрабатываем, на странице сюжета могут быть и ссылки на важные (по мнению СМИ) сайты, новости, посты в соцсетях или любой другой контент, имеющий отношение к событию», — написал Гершензон.

По его словам, в агрегатор будут «добавлять новые функциональности, отлаживать и обучать основные алгоритмы, чинить баги».

Гершензон также отметил, что проект нашёл первые средства на развитие — почти 5% от предполагаемого годового бюджета. Общую сумму он не раскрыл. При этом экс-руководитель «Новостей» подчеркнул, что команда проекта продолжает «активно общаться с желающими не только научить жить, но и помочь материально».

В интервью «Роскомсвободе» Гершензон рассказал, что у сервиса будут две версии: русскоязычная и англоязычная. Во вторую добавят 150 источников из 15 стран мира. В русской версии пока не будет иностранных русскоязычных источников, но, например, будут ВВС («Русская служба Би-би-си» признана Минюстом СМИ-иноагентом в России) и «Радио Свобода» (внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов), позже список расширят.

«Наша цель в России — помочь притеснённым изданиям. Но, чтобы не получилось дисбаланса, в подборке есть несколько официальных изданий: «Интерфакс», РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», RTVI. Кажется пока, что их достаточно для представления официальной мейнстримной повестки и в целом новостная картина получается взвешенной», — заявил Гершензон.

Яндекс.Новости Лев Гершензон The True Story
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