Новый рекламный кабинет программатик-платформы Genius Desk

Маркетинговая группа Genius Group выпустила глобальное обновление своей DSP-платформы. Платформа сменила название на Genius Desk (ранее Cobrazz).

Ключевое нововведение — это запуск полноценного рекламного кабинета для самостоятельных закупок с новым интерфейсом, который объединил лучшие международные и российские практики, а также авторские наработки команды трейдинга Genius Desk.

Инвестиции в продуктовую команду

В 2022 году произошел ренессанс российских рекламных технологий. Шанс, который выпадает не многим странам — уход с рынка международных рекламных гигантов, открыл невероятные перспективы для российских локальных игроков.

Genius Group сделала стратегическую ставку на долгосрочное продуктовое развитие и существенно увеличил инвестиции в команду продукта и разработки.

Акцент на удобный интерфейс

Активное тестирование нового рекламного кабинета началось в июле 2024, а уже в декабре 2024 года доступ к нему получили несколько рекламных агентств. Уникальными преимуществами Genius Desk перед другими аналогичными платформами стали скорость и гибкость разработки. Обратная связь от пользователей рекламной платформы ложится в продуктовый список возможностей для последующей реализации. Что-то делается за недели, что-то требует более длительной разработки. Используя этот подход, продуктовая команда создает один из самых гибких и удобных рекламных кабинетов на рынке.

Genius Desk предлагает полноценный селф-сервис: администратор со стороны клиента самостоятельно создает пользователей кабинета, управляет видимостью данных и настройками, а пользователи могут восстанавливать пароли без ожидания помощи от техподдержки.

Николай Федоренко, директор по продукту Genius Desk: Одно из преимуществ интерфейса селф-сервис кабинета Genius Desk в том, что сервис позволяет каждому пользователю создавать собственное пространство для удобной работы, управляя виджетами и таблицами, настраивая кабинет под свои потребности. Это делает работу с платформой более удобной и комфортной и позволяет проще и быстрее запускать рекламные компании.

Быстрый выбор оптимальных стратегий

Кабинет Genius Desk предоставляет агентствам и рекламодателям возможность гибко управлять затратами на показы благодаря динамической модели оплаты, которая не имеет нижнего порога CPM.

Вы можете установить любую комфортную стоимость за тысячу показов — даже всего 1 рубль — и получить результат. Но учитывайте, что качество закупаемого трафика будет зависеть от установленной цены.

Genius Desk активно работает над автоматизацией рекламы, разрабатывая ML-модели оптимизации закупки и прогнозирования.

В кабинете в нативном виде легко настроить все популярные (и некоторые редкие) таргетинги:

Гео по странам, городам и регионам.

Геокоординаты (можно завести свой список торговых точек или определенных областей).

White- и Black-листы доменов и приложений.

Таргеты по устройствам, браузерам, операционным системам. Например, можно установить таргет на TV-приставки Android c Yandex браузером.

IP адреса, ключевые слова из URL, размеры видеоплеера, расписания показов и т. д.

Также сейчас доступна технология SmartBan, благодаря которой вы можете самостоятельно задавать правила автонаполнения Black-листов.

Хотите узнать про SmartBan больше? Отправьте запрос на [email protected]

Инструменты аудиторного таргетинга

При работе с Genius Desk вы можете использовать внутренние сегменты сервиса, а также создавать кастомные правила составления аудиторных сегментов, используя данные внешних партнеров.

В платформе доступны следующие варианты аудиторных сегментов:

Уникальные аудиторные сегменты Genius DMP (готовая таксономия).

Кастомные сегменты Genius Desk (создаются на базе триггеров пользователей по вашим правилам).

Готовые сегменты таксономии IAB (доступны без доп. оплаты и увеличения CPM).

Сегменты независимых DMP: Soloway (AdRiver) и Sape (доступны без доп. оплаты и увеличения CPM).

Эксклюзивные аудиторные сегменты Data-партнеров: ОФД (Газпром Медиадата), крупнейшие ретейл сети и др..

Кастомные аудиторные сегменты Data-партнеров (доступно на селф-сервис под запрос за дополнительную стоимость, список партнеров уточняйте у специалистов клиентского сервиса).

Николай Федоренко, директор по продукту Genius Desk: В платформе доступно много разной целевой аудитории и поставщиков данных. Их можно самостоятельно комбинировать под нужды конкретной рекламной кампании, объединяя данные ОФД, ритейла и других партнеров с применением ML-алгоритмов. Так формируются уникальные аудиторные сегменты Genius Desk. Это позволяет рекламодателям точно настраивать таргетинг и повышать эффективность рекламных кампаний в режиме реального времени.

Платформа предоставляет покрытие более 80% всего рунета за счет обширного ассортимента подключенных рекламных сетей. Общее количество трафика превышает объемы крупнейших селлеров и медиа холдингов. Инструменты анализа аудитории и отслеживания триггеров позволяют запускать кампании по своим правилам. Платформа дает возможность выкупать свыше 500 млрд показов рекламы в месяц.

G-Reports: отчеты в режиме реального времени и визуальная аналитика

Инструмент G-Reports внутри платформы Genius Desk предоставляет подробные отчеты и визуальную аналитику.

G-Reports доступен по умолчанию для всех размещений без дополнительных настроек. Этот инструмент включает дашборды, позволяющие работать с 17+ различными срезами и 20+ метриками (список пополняется ежемесячно).

G-Reports позволяет:

Получать стандартные отчеты со статистикой по показам, CTR и VTR в разрезах по кампаниям, стратегиям, креативам и т. д.

Проводить анализ инвентаря по результатам кампании с разбивкой по площадкам, доменам, мобильным приложениям и другим срезам.

Группировать рекламные кампании, проводить сравнительный анализ их эффективности, анализировать затраты и выгружать данные в один клик.

Осуществлять портретирование на основе трафика и поведения пользователей. Сервис с учетом всех подключенных дата-провайдеров покажет, в каких аудиторных сегментах находятся пользователи, которые взаимодействовали с вашей рекламой: видели рекламные объявления, заходили на сайт или совершали целевые действия.

Создавать внешний Booking ID на рекламные кампании, чтобы сводить разные кампании в одну бюджетную единицу в ERP-системах.

Точечно настраивать необходимые фильтры: по всем срезам, по всем метрикам; с поиском и фильтрами по тексту или названию; по значениям.

Получать точные данные по конверсиям: сейчас для выгрузки отчета доступно 13 разных метрик, их список регулярно обновляется.

А еще G-Reports удобно использовать:

Если отчет строится дольше, чем вы ожидали, вы можете продолжить работу в Genius Desk в том же окне — переключаться между вкладками не нужно. Когда отчет будет готов, вам придет уведомление, и вы сможете его открыть, когда будет удобно.

Вы можете делиться ссылками на свои отчеты с командой, чтобы на групповых звонках всегда видеть актуальное состояние рекламной кампании.

Отчеты экспортируются во всех стандартных форматах. Картинки и графики при выгрузке сохраняются.

Вы можете перейти во вкладку G-Reports из разных «уголков» платформы. Например, получить отчет по стратегии прямо из вкладки «стратегия» без долгого настраивания фильтров.

Автоматизированная маркировка рекламы и интеграция с ОРД

Genius Desk поддерживает прямые интеграции с двумя ОРД, а интеграция с другими ОРД возможна по запросу от стратегических клиентов.

Сервис Genius Desk автоматически выпускает токены ERID для пользователей и рекламодателей, а также поддерживает установку токенов, полученных на других платформах. Если вы используете внешний токен, Genius Desk выгрузит данные для отчетности.

Вся отчетность для ЕРИР ведется на стороне платформы. Genius Desk предоставляет все необходимые инструменты для соблюдения законодательства и качественного управления рекламными кампаниями.

Абсолютно все креативы с зарегистрированными ERID автомаркируются: система проставляет информацию о рекламодателе и плашку «реклама».

Достаточно завести договор по агентству и рекламодателю один раз, чтобы вся отчетность в ОРД была автоматизирована.

100% прозрачность и достоверность данных, надежная защита от фрода и высокий уровень брендсейфити

Платформа Genius Desk поддерживает работу с любыми верификаторами и трекерами присутствующими в России. Вы можете добавить пиксели и коды от Weborama, AdRiver, Adloox, Adserver, Admon, Appsflyer, Adjust, AppMetrica, MyTracker, Tiburon, Mediascope и других измерителей.

В рамках одной рекламной кампании вы можете использовать до пяти верификаторов к баннерной рекламе, чтобы обеспечить многоуровневую проверку и анализ данных. Для видеорекламы доступны несколько сетов квартилей, в каждом из которых тоже можно добавить до пяти верификаторов.

Клик-трекинг URL позволяет отслеживать переходы пользователей по рекламным объявлениям.

Для борьбы с фродом мы используем технологию Genius Antifraud 2.0. Подробнее о нем — в нашем блоге.

Николай Федоренко, директор по продукту Genius Desk: За счет кратного роста команды и фундаментальных изменений в управлении развитием мы вдвое увеличили инвестиции в продукт. Мы гордимся нашей командой и всегда предоставляем проактивный клиентский сервис. Наши специалисты работали в различных кабинетах DSP и в России, и за рубежом. Мы оперативно решаем все вопросы и предоставляем обучение для клиентов, чтобы наш селф-сервис могли использовать не только рекламные агентства, но и бренды, которые учатся самостоятельно управлять своими кампаниями. Наша команда поддержки постоянно следит за состоянием ваших кампаний и предоставляет рекомендации для их улучшения. Инхаус-команда разработки с релизным циклом в одну неделю и темпом реализации порядка 21 change request в неделю активно развивает нашу платформу и добавляет новый функционал. Вы тоже можете влиять на развитие платформы, предложив доработку или новую функцию. Мы обязательно её оценим и, возможно, добавим в нашу дорожную карту развития.

Хотите получить доступ к рекламному кабинету Genius Desk? Пишите в телеграм или на почту [email protected]!