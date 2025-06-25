Где в телекоме «секс»: глава МТС рассказала о том, как ИИ и технологии меняют отрасль

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова в интервью РБК выступила против стереотипа о «скучноватости» телеком-отрасли. По ее словам, связь — это базовая инфраструктура, без которой невозможно представить современную жизнь.

«Заказал бы ты еду без связи? Кино посмотрел? Пообщался бы с родными и близкими? Без связи невозможно… Поэтому мнение — а где в телекоме «секс» — меня и обижает», — отметила топ-менеджер, подчеркнув, что сейчас «вся жизнь» сконцентрировалась в телефоне — и работа, и развлечения.

В условиях, когда тарифы и покрытия у операторов практически одинаковы, главной задачей становится создание дополнительной ценности для клиента. Ключевым направлением для МТС становится развитие искусственного интеллекта (ИИ).

С прошлого года компания продвигает линейку голосовых ИИ-сервисов VoiceTech («Секретарь», «Защитник»), а также интегрировала телефонию в «умные» колонки «Яндекса». По мнению Галактионовой, такие проекты задают вектор технологических изменений. Сценариев взаимодействия с техникой, включая телевизоры и другие устройства, может быть масса: «Это уже вопрос креатива».

МТС также изменила подход к R&D (исследования и разработки), начав инвестировать в технологии будущего — в том числе в IoT, телематику, UCaaS и частные сети. Объем инвестиций может достигать до 10% OIBDA — около 24,6 млрд руб. по итогам 2024 года. Компания впервые четко зафиксировала эти цифры, а также сфокусировалась на проектах с горизонтом развития в три-пять лет.

Рост за пределами традиционных телеком-услуг, по словам главы компании, необходим: выручка от нетрадиционных направлений уже составляет половину. В b2c-сегменте рынок достиг насыщения, а затраты на инфраструктуру продолжают расти. Галактионова видит будущее МТС как цифрового архитектора, способного проектировать «новую реальность», в которой технологии, сеть и данные формируют уникальный пользовательский опыт.

Напомним, Инесса Галактионова была назначена генеральным директором ПАО «МТС» в декабре 2024-го. Ранее она занимала пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу.