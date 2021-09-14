Где искать инсайты для коммуникаций с поколением Z

Весной 2021 года начал свою работу регулярный еженедельный воркшоп Gen Z Creative Club, основанный агентством MMG. Клуб объединяет представителей молодежной аудитории — студентов московских вузов и колледжей, которым интересно проявить себя в создании ярких рекламных концепций, погрузиться в мир современных брендов, обсуждать инсайты и придумывать рекламу, которая нравилась бы им самим.

Каждое мероприятие состоит из двух частей. В первой части исследовательское агентство проводит инсайт-штурм, чтобы определить инсайты по категории, сделать бренд-мэппинг, выделить слабые и сильные стороны брендов. Этот этап помогает направить креативный процесс в нужное русло. Во второй части сессии профессиональные креаторы проводят мозговые штурмы, где создаются концепции коммуникационных кампаний для Gen Z. Первые идеи ребята презентуют уже на самом воркшопе. Далее полученные инсайты и концепции дорабатываются авторами совместно с креативным отделом MMG, упаковываются и презентуются клиентам.

Некоторые инсайты, полученные в ходе сессий, публикуются в Telegram-канале GenZMarketing и могут быть использованы широким кругом рекламодателей.

Глеб Бухин, Head of content, MMG: В нашем клубе мы создали балльную систему оценки участников. Ребята, набирающие большее число балов по итогам месяца, получают ценные призы и денежные вознаграждения.

Также перед таланливыми ребятами открывается возможность быть замеченными крупными клиентами. Некоторые получают предложение пройти стажировку с прицелом на трудоустройство в отделы маркетинга российских и международных компаний.

Игорь Краснов, CEO MMG: Сам формат мероприятия — креативный клуб — отличается от традиционных качественных исследований и классической работы креативных агентств. Формат специально разработан с учетом особенностей молодого поколения. Он включает не только сложные образовательные модули и квол-ресерч, но и непринужденное общение, с развлекательными элементами, что позволяет продуктивно работать с этой целевой группой.

Атмосферу мероприятия, а главное, результаты высоко оценили бренды группы. Слоты в графике проведения Gen Z Creative Club уже забронированы под клиентов до середины октября.

Ольга Карташова-Красовская, Marketing, GTM & Comms, HMD Russia & CIS (бренд Nokia): Мы с коллегами выражаем огромную благодарность за отлично организованную сессию Gen Z Сreative Сlub. Все прошло на высшем уровне. Спасибо за профессионализм, экспертизу и настоящий драйв! Отдельно хотелось бы отметить наших главных героев — представителей поколения Z. Они очень активные и креативные ребята! Было видно, как они вовлечены в процесс. А их идеи для продвижения бренда Nokia ничуть не уступали предложениям лучших рекламных агентств. Мы с удовольствием пообщались с ними. 2,5 часа пролетели незаметно, и мы получили много полезной информации.

Валерий Копытин, Head of Youth Communications, МТС: Большое спасибо вам и вашей команде! Нас удивить сложно, но пара мыслей очень удивили и освежили взгляд.

Юрий Солопов, директор по планированию, I.Com: Очень благодарен коллегам за возможность воспользоваться платформой Gen Z Creative Club! Для двух крупных наших клиентов (ритейл и экосистема) нужно было быстро проверить продуктовые и коммуникационные гипотезы. Коллеги помогли рекрутировать участников, проработали и реализовали скрипты коммуникации. В результате в непринужденной атмосфере наши клиенты смогли пообщаться с представителями молодежной аудитории. Это позволило нам уточнить стратегии продвижения брендов.