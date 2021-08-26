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26.08.2021 в 16:31

Александр Жаров подтвердил запуск российского аналога TikTok этой осенью

Ранее глава «Газпром-медиа» говорил о запуске платформы «в ближайшие два года»

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Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что российский сервис коротких вертикальных видео будет запущен этой осенью. «Осенью запускаем платформу вертикальных коротких видео, потому что 87% владельцев смартфонов потребляют контент в вертикальном формате», — приводит его слова ТАСС.

В декабре прошлого года Жаров рассказал в интервью «Коммерсанту», что платформа заработает в ближайшие два года. Аналог TikTok создается при поддержке фонда «Иннопрактика», который возглавляет Екатерина Тихонова. Фонд не инвестировал в проект, ограничившись «организационным и экспертным содействием».

Для создания платформы «Газпром-медиа» приобрела мобильное приложение «Я Молодец». Это позволит холдингу использовать программное обеспечение стартапа для разработки сервиса.

Ранее Жаров заявил, что «Газпром-медиа» планирует в 2021−2022 годах запустить две аналогичные YouTube площадки. Платформы будут отличаться друг от друга продолжительностью размещаемого на них видеоконтента: одна — для длинных видео, другая — для коротких видеороликов.

Газпром-Медиа Холдинг Александр Жаров
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