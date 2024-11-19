МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани

Сервис путешествий МТС Travel совместно с Госкомитетом Татарстана по туризму запустил цифровой гастрономический путеводитель по ресторанам Казани. Проект разработан с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и при участии местных экспертов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

Основная задача гида — познакомить с особенностями и разнообразием гастрономической сцены региона и помочь туристам организовать досуг в Казани. Благодаря путеводителю можно узнать, что такое зур бэлиш, где попробовать самые вкусные эчпочмаки и где искать современное прочтение традиционных блюд татарской кухни.

SMS со ссылкой на путеводитель приходит путешественникам и местным жителям в местах, где находится наибольшее число гастрономических точек.

В гиде собрано больше 130 гастроточек, среди них победители ресторанных премий и рейтингов, а также шесть заведений, открывшихся в 2024 году. Кафе и рестораны объединены по тематическим подборкам: места с традиционными татарскими блюдами или рыбной кухней, гастробары, видовые заведения, кофейни. Путеводитель расскажет, где нужно бронировать стол заранее, а куда можно забежать на перекус или завтрак.

В путеводителе отдельно представлены подборки питейных заведений, в которые можно отправиться вечером. Также есть справочник по татарским специалитетам, советы для тех, кто собирается в поездку, афиша гастрономических событий и рекомендации отелей в разных ценовых категориях.

Гид разработан с помощью искусственного интеллекта. ИИ помогал собирать из открытых источников отзывы о заведениях и выставлять точкам общепита среднюю оценку. Отбор прошли кафе и рестораны с рейтингом не ниже четырёх баллов по пятибалльной шкале. Далее заведения с высокими оценками верифицировали местные гастроэксперты.

Лидия Страхова, издатель МТС Travel: Мы неслучайно сделали новый гастрономический путеводитель именно по Казани — это всесезонное место притяжения туристов. За 2024 год МТС Travel отправил более 2 млн SMS с обзорным путеводителем по Республике Татарстан. При этом каждый пятый клик в нём приходится на карточки про еду. Блюда татарской кухни известны почти каждому россиянину. Тем не менее, приезжая в Казань, туристы делают множество гастрономических открытий. Так происходит потому, что на гастрономической карте города постоянно появляются новые локации, а во многих заведениях блюда традиционной кухни сегодня готовят в современном прочтении. Мы надеемся, что гастропутеводитель станет помощником для самостоятельных туристов, которых в Казани становится всё больше.

Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Татарстана по туризму: В прошлом году Татарстан принял 4,2 млн туристов, в анализе этого туристического потока и его потребностей нам в том числе помогают большие данные от МТС. Сейчас рынок активно готовится к зимнему сезону. Конечно, гостям всегда интересна местная кухня, популярностью пользуются гастротуры, наши вкусные национальные блюда привлекают туристов со всей страны. Мы считаем это направление очень перспективным, планируем его развивать, и я уверен, что гастрогид, созданный нашими совместными усилиями и с привлечением местных экспертов, будет востребован.

Ранее МТС Travel персонализировал онлайн-путеводители по регионам России.