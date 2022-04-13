Оператор наружной рекламы Gallery запустил акцию для малого и среднего бизнеса

Федеральный оператор наружной рекламы Gallery в рамках своего проекта в поддержку малого и среднего бизнеса объявил специальную акцию на размещение цифровой наружной рекламы через технологическую платформу VDOOH. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Что такое VDOOH

Через платформу VDOOH предприниматели получают доступ к инвентарю крупнейших федеральных операторов наружной рекламы: Gallery, Maer, «Дизайнмастер» и региональных операторов. Это 1063 экрана в 22 городах России всех возможных форматов: ситиборды, билборды, суперсайты и медиафасады. В Москве доступен 391 экран, в том числе шесть медиафасадов и 69 суперсайтов размером 15 на 5 м.

Реклама продаётся по модели аукциона. На платформе VDOOH рекламодатель может задать ставку либо за один показ (PPV, от англ. Pay Per View), либо за 1000 контактов с аудиторией (CPT, от англ. Cost Per Thousand).

Программа лояльности

В Gallery отмечают, что запустить рекламную кампанию на уличных экранах просто, быстро и дёшево. Для её проведения хватит 1000 рублей и нескольких часов, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете и настроить необходимые опции.

Сейчас на платформе действует приветственная акция для новых клиентов: при пополнении кошелька в личном кабинете сумма, зачисленная на счёт, удвоится. Максимальный размер бонуса — 20 тыс. руб.

Современная наружная реклама на основе programmatic сочетает в себе достоинства онлайн- и офлайн-инструментов, она имеет возможности таргетирования и доступна буквально для всех, подчёркивают в компании. Для малого и среднего бизнеса цифровая наружная реклама может стать хорошей альтернативой интернет-рекламе, которая была его основным способом продвижения до кризиса.

Сравнение цен

69% участников опроса, проведённого оператором Gallery среди малого и среднего бизнеса, уверены, что цифровая наружная реклама очень дорогая. По словам представителей оператора, рекламную кампанию можно организовать с бюджетом от 1000 рублей. Один показ на билбордах Gallery на Кутузовском проспекте в Москве будет стоить 3 рубля в любое время суток, один показ на суперсайтах оператора на проспекте Мира — 4,5 рубля. 1000 контактов на этих же экранах обойдется в 90 рублей. Для сравнения в компании приводят стоимость шестисекундного объявления-заставки на Youtube (Bumper Ads), которая составляет 90−150 рублей за 1000 показов, а также стоимость 1000 показов объявления на главной странице «Яндекса» для Москвы и области, которая начинается от 180 рублей.

Разместить 10-секундный ролик на огромном фасаде отеля «Ханой» (пересечение Ярославского шоссе и МКАД) стоит 300 рублей за один показ или 800 рублей за 1000 контактов, подытожили представители Gallery.

Во сколько обойдется продуманная рекламная кампания, зависит от её целей. Например, один из клиентов VDOOH — ресторан в Екатеринбурге, который хочет привлечь себе новых гостей на ужины. Он покупает рекламу на трёх билбордах поблизости ежедневно с 16.00 до 21.00, пятисекундный ролик показывается 60 раз в час. Это стоит около 21 500 рублей в месяц.

Средний и малый бизнес

Интерес к новому продукту уже заметен. Осенью 2021 года оператор Gallery принял решение развивать платформу VDOOH в направлении среднего и малого бизнеса и начал привлекать и обучать небольших клиентов. С тех пор среднемесячный прирост новых пользователей составляет 20%. К концу года в компании ожидают, что счёт активных предпринимателей, присоединившихся к платформе VDOOH, пойдет на тысячи.

Простоту, доступность и эффективность сервиса подтверждают отзывы клиентов платформы: