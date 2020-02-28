Gallery усиливает стратегию продаж в Москве и регионах

В феврале 2020 года в парк-отеле «Орловский» состоялось стратегически важное для Gallery событие — съезд региональных отделов продаж компании. Руководство Gallery, топ-менеджмент медиахолдинга «Медиа-1» и более 30 руководителей региональных отделов продаж компании в ходе двухдневной стратегической сессии подвели итоги развития бизнеса в регионах в 2019 году и определили приоритеты на 2020 год.

Участники и приглашенные спикеры обсудили новые эффективные инструменты роста показателей продаж в OOH, а также согласовали новую стратегию работы Gallery в условиях растущих вызовов рынка Outdoor и общего тренда на диджитализацию отрасли. Ключевой темой региональной сессии Gallery cтала «перезагрузка» регионов на основе digital-решений и развития новых технологий. В течение двух дней стратегической сессии руководители региональных отделов продаж Gallery представили результаты работы филиалов за 2019 год и планы на 2020 год.

Своему региональному развитию компания стала уделять значительное внимание в 2019 году и продолжит движение в этом направлении уже в текущем. С начала прошлого года цифровая сеть Gallery расширилась до 566 экранов и охватывает следующие города: Москву (280 экранов), Санкт-Петербург (109), Екатеринбург, Сочи (11), Новосибирск, Саратов, Нижний Новгород, Уфу, Волгоград, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Тюмень, Воронеж, Краснодар, Иркутск. Оператор запустил формат DOOH в Волгограде, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Сочи, Красноярске. В Санкт-Петербурге всего за полгода цифровая сеть Gallery была расширена с двух до 109 экранов.

Ян Кухальский, генеральный директор медиахолдинга «Медиа-1»: Цифровизация компании и наружной рекламы в целом не ограничивается заменой статичных конструкций на цифровые. Задача нашей команды — переосмыслить себя на рынке в условиях нарастающей цифровизации всей отрасли. А самая главная, фундаментальная задача, которая стоит перед всеми нами, — на практике внедрять инновационные решения во всех ключевых аспектах деятельности: технологиях продаж, привлечении клиентов, ценообразовании, контроле качества, измерениях аудитории.

Ян Кухальский представил участникам структуру и стратегические цели холдинга «Медиа-1», а также его роль в управлении бизнесом Gallery. Говоря о главных принципах, которые объединяют все активы «Медиа-1» в единое целое, он выделил три ключевых:

Лидерство в своей нише: для Gallery это лидерство в digital-сегменте (DOOH), а также в технологических решениях. Лидерство в эффективности: по ряду бизнес-показателей холдинг уже занимает лидирующие позиции на рынке. Лидерство в командном духе. В команде Gallery и «Медиа-1» работают талантливые и преданные делу профессионалы, объединенные общими ценностями и целями.

Генеральный директор Gallery Мария Комарова в своем приветственном слове участникам сессии отметила «перезагрузку» регионов на основе digital-решений и развития новых технологий как первоочередную задачу в региональной стратегии компании. Компания намерена планомерно наращивать свою долю на региональных рынках и задействовать в этой работе экспертизу и возможности всего холдинга «Медиа-1», для того чтобы сбалансировать доли продаж в Москве и регионах, что сделает бизнес компании более устойчивым.

Кроме того, в апреле Gallery планирует запуск нового продукта с федеральным охватом на базе автоматизированной системы размещений (programmatic-платформы).

Павел Белянин, коммерческий директор Gallery: Мы должны тщательно проанализировать, с какими итогами для нашего бизнеса во всех регионах был завершен 2019 год, а также с какими задачами и целями мы вошли в 2020 год. Выручка компании за прошлый год составила более четырех млрд руб., а доля цифровой выручки превысила 50%. Digital-сегмент в структуре нашего бизнеса за 2019 год вырос в два раза, и в текущем году компания сохранит эти темпы роста. Сразу в нескольких регионах план продаж 2019 года был существенно перевыполнен, в частности, в Красноярске, Хабаровске, Волгограде, Саратове и других городах. Рост инвентаря Gallery в регионах в течение 2019 года в процентном соотношении составил 16% в сравнении с итогами 2018 года. Рост числа digital-конструкций оператора в регионах составил 400%. Стратегическая задача всей нашей сейлз-команды — чтобы фундамент, заложенный компанией в 2019 году, через три-четыре года привел компанию к максимальному успеху.

Структура презентаций и докладов всех руководителей региональных сейлз-команд Gallery была посвящена конкретным аспектам работы и аналитическим данным рынков. Руководители представили тенденции и ситуацию на рекламном рынке своих городов, их потенциал, сделали срез конкурентной среды в OOH и SWOT-анализ стратегий продаж Gallery в каждом из регионов.

Они также обсудили эффективные методы продаж наружной рекламы: воронки продаж, сложившуюся ситуацию с торгами за рекламные площади, изменение емкости рынка наружной рекламы в регионах, соотношение федеральных и локальных рекламодателей, оценку результатов за первый квартал 2020 года и прогноз до конца года, а также топ-10 крупнейших рекламодателей каждого региона. В числе прочих обсуждаемых тем были рост и падение объемов размещений среди основных категорий рекламодателей (FMCG, телеком- и др.), по итогам 2019 года, потенциал развития и точки роста бизнеса, финансовые показатели региональных представительств.

Директор по регионам Gallery Денис Калабухов от лица организаторов сессии поблагодарил всех руководителей региональных подразделений компании за плодотворную работу и конструктивные идеи и пожелал перевыполнения планов продаж по итогам 2020 года.

Gallery продолжит серию стратегических сессий с участием приглашенных экспертов и уже в середине текущего года представит первые итоги реализации новой стратегии продаж и развития регионов.