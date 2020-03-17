Французские власти оштрафовали Apple на €1,1 млрд

Французское антимонопольное ведомство оштрафовало американскую корпорацию Apple на €1,1 млрд за то, что компания применяла антиконкурентные методы в ходе распространения своей продукции. Производитель договорился с компаниями-оптовиками Tech Data и Ingram Micro о том, что они не конкурируют между собой и не допускают соперничества дистрибьюторов.

Уточняется, что Apple полностью контролировала продажи, осуществляемые оптовыми компаниями, отдавая предпочтение собственному каналу сбыта. Проведя собственное расследование, французские власти установили, что компания контролировала как прямых, так и косвенных посредников и злоупотреблял экономической зависимостью премиум-дистрибьюторов, которые оказались в неблагоприятных условиях.

Таким образом компания «стерилизовала оптовый рынок продуктов корпорации». Именно поэтому ведомство наложило «самый высокий штраф из когда-либо выписанных». Оптовики компании, Tech Data и Ingram Micro, также были оштрафованы — на €76,1 млн и €62,9 млн евро соответственно.

Ранее стало известно, что Apple закроет все свои магазины за пределами материкового Китая из-за пандемии коронавируса. По словам представителей компании, она извлекла уроки из эпидемии в стране и пришла к выводу, что в таких ситуациях нужно увеличивать «социальную дистанцию».