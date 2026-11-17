Мажоритарным владельцем ООО «РЕ Трэйдинг» (бренды СИН, RE, CR, XC, MO) стал гонконгский инвестор. Анна Пилюгина осталась миноритарным владельцем и гендиректором компании. Об этом сообщила пресс-служба «РЕ Трэйдинг».

Новый совладелец намерен поддерживать развитие компании с целью расширения и обновления ассортимента, повышения операционной эффективности, укрепления розничной сети и развития онлайн-продаж.

Изменение структуры владения открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций, финансирования и других бизнес-партнерств, отметили в компании.

Сейчас в «РЕ Трэйдинг» проводится аудит взаиморасчетов и урегулирование организационных и финансовых вопросов, связанных со сменой участника. Это может ограничивать скорость отдельных операционных процедур.

По данным ЕГРЮЛ, 95% в ООО «РЕ Трэйдинг» принадлежит гонконгской «Хай айленд лимитед», 5% — «Дженерал консалтинг сервисиз-фзко» из ОАЭ.