Национальный совет финансового рынка (НСФР) предупредил о риске роста расходов банков из-за предложения разрешить СМС-рассылки только операторам связи. Соответствующее обращение ассоциация направила в Минцифры, Центробанк и ФАС в рамках обсуждения третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством («Антифрод 3.0»). Об этом пишет РБК.

В НСФР считают, что исключение независимых агрегаторов приведет к усилению влияния крупнейших операторов связи (МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» (бренд Т2) и «ВымпелКом» («Билайн»)) и снижению конкуренции на рынке. Это может увеличить стоимость рассылок для финансовых организаций и, как следствие, для их клиентов.

Дополнительные затраты возникнут из-за необходимости перестраивать процессы: заключать договоры с каждым оператором, настраивать технические подключения и разрабатывать новые API. По оценке директора департамента по развитию цифрового бизнеса «Ренессанс Банка» Павла Деркача, переход на прямые договоры может увеличить расходы на СМС-рассылки в среднем на 25−30%.

Вместо исключения агрегаторов НСФР предлагает создать реестр организаторов СМС-рассылок под управлением Роскомнадзора. Заключать договоры на оказание таких услуг смогут только включенные в него компании.

В Минцифры сообщили, что получили обращение и рассмотрят его. В министерстве пояснили, что предложение направлено на то, чтобы рассылки проводили только надежные российские компании, имеющие лицензии и соблюдающие обязательные требования.

Ранее отраслевые ассоциации и компании раскритиковали третий пакет мер Минцифры по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. По мнению участников рынка, отдельные положения законопроекта могут увеличить расходы бизнеса, нарушить работу корпоративных сервисов и создать риски для критически важной инфраструктуры.