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30.06.2026 в 06:30

Франция запретит рекламу Shein

Сенат одобрил закон против ультрабыстрой моды

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Франция станет первой страной, которая запретит рекламу брендов ультрабыстрой моды. Сенат одобрил закон, предусматривающий ограничения на продвижение наиболее загрязняющих окружающую среду производителей одежды, включая Shein и Temu.

Согласно документу, таким компаниям будет запрещено рекламировать свою продукцию во Франции любыми способами, в том числе через блогеров и другие цифровые каналы. Мера направлена на снижение популярности сверхдешевой одежды, которую власти считают одним из факторов роста гиперпотребления и текстильных отходов.

Помимо рекламных ограничений, закон вводит экологический сбор на каждую единицу одежды. Размер пошлины будет постепенно увеличиваться и к 2030 году достигнет €10 за товар. При этом принадлежность компании к сегменту ультрабыстрой моды будут определять по объемам производства и скорости обновления коллекций.

Средства от экологических сборов направят на поддержку производителей экологичной одежды. По оценкам властей, текстильная промышленность формирует около 10% мировых выбросов парниковых газов, поэтому новые меры должны стимулировать переход рынка к более устойчивым моделям производства и потребления.

Ранее Франция оштрафовала платформу Shein на €22 млн за проблемы с возвратом товаров, информацией о продукции и подтверждением заказов. Компания назвала этот штраф несоразмерным и пообещала оспорить его.

Shein
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