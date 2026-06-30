Франция запретит рекламу Shein

Франция станет первой страной, которая запретит рекламу брендов ультрабыстрой моды. Сенат одобрил закон, предусматривающий ограничения на продвижение наиболее загрязняющих окружающую среду производителей одежды, включая Shein и Temu.

Согласно документу, таким компаниям будет запрещено рекламировать свою продукцию во Франции любыми способами, в том числе через блогеров и другие цифровые каналы. Мера направлена на снижение популярности сверхдешевой одежды, которую власти считают одним из факторов роста гиперпотребления и текстильных отходов.

Помимо рекламных ограничений, закон вводит экологический сбор на каждую единицу одежды. Размер пошлины будет постепенно увеличиваться и к 2030 году достигнет €10 за товар. При этом принадлежность компании к сегменту ультрабыстрой моды будут определять по объемам производства и скорости обновления коллекций.

Средства от экологических сборов направят на поддержку производителей экологичной одежды. По оценкам властей, текстильная промышленность формирует около 10% мировых выбросов парниковых газов, поэтому новые меры должны стимулировать переход рынка к более устойчивым моделям производства и потребления.

Ранее Франция оштрафовала платформу Shein на €22 млн за проблемы с возвратом товаров, информацией о продукции и подтверждением заказов. Компания назвала этот штраф несоразмерным и пообещала оспорить его.