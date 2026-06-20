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18+
20.06.2026 в 18:10

Франшизы обеспечили START две трети просмотров оригинальных проектов

За восемь лет сериалы сервиса собрали более 1 млрд просмотров

Онлайн-кинотеатр START подвел итоги развития собственного производства за последние восемь лет. С 2018-го по 2026 год платформа выпустила 33 сериальные франшизы общей продолжительностью более 80 сезонов. Лидерами по смотрению стали «Содержанки», «Бывшие», «Дети перемен», «Вампиры средней полосы» и «Инспектор Гаврилов». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

По данным компании, многосезонные проекты суммарно собрали свыше 1 млрд просмотров на START и партнерских площадках. При этом на франшизы приходится 68% всего смотрения оригинального контента сервиса, несмотря на то что они составляют лишь часть библиотеки платформы.

В START отмечают, что развитие франшиз становится важным элементом не только контентной, но и бизнес-стратегии. По словам представителей компании, многосезонные проекты эффективнее удерживают аудиторию, обеспечивают возврат зрителей и продолжают привлекать просмотры спустя длительное время после премьеры.

Онлайн-кинотеатр также продолжает расширять библиотеку новых контентных брендов. За последний год к числу проектов добавились «Олдскул», «Подслушано в Рыбинске», «Лихие», «Золотое дно» и «Папины дочки. Новые».

В компании рассматривают франшизы как долгосрочные активы, способствующие росту аудитории и формированию устойчивых зрительских сообществ.

Start
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