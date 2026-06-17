Сессия ради которой я в первую очередь пойду на форум E+ Grand Summer Forum

Есть сессии, ради которых на форум и идут. Эта — из таких. Собрать первых лиц такого уровня в одном зале почти невозможно: у каждого свой график, свои приоритеты, и обычно они пересекаются разве что заочно. А здесь их собрали вместе — за одним столом и в одном разговоре.

Мы получили инсайд, что удалось собрать мощный состав из CEO-визионеров: Андрей Завадских, CEO «Точка Банк»; Дмитрий Никонов, член совета директоров Haier CIS и CCO Haier; Александр Умаров, CEO «Дринкит Россия»; Юлия Ранн, CEO/CPO «Сетки»; Антон Балыклов, основатель Lapochka. Тема актуальная: прежние сценарии роста во многом исчерпаны, а новые рынок еще только нащупывает.

Заявлены острые вопросы. Сначала — про правила, которые диктует сегодняшняя экономика: где привычные модели роста перестали работать и какие ставки лидеры уже делают, не дожидаясь полной ясности.

Дальше — то, что ближе всего нашему цеху: какую роль CEO сегодня отводят маркетингу? Не раз CMO доказывали, что бренд — не рудимент и не декоративная статья расходов. Интересно услышать встречную точку зрения: чего первые лица на самом деле ждут от маркетинга и где видят в нем источник роста.

И, наконец, взгляд вперед: каких компетенций CEO будут ждать от CMO через два-три года. Полезный ориентир для всех, кто сейчас выстраивает свою траекторию в профессии.

Модерирует Мария Колосова, генеральный директор Group4Media. 1 июля, форум E+ GSF «Правила изменились. Люди. Маркетинг. Технологии».