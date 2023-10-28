Ford потеряла более миллиарда долларов из-за забастовки профсоюзов

Забастовка рабочих на заводах Ford Motor Company обошлась машиностроительной компании более чем в 1 миллиард долларов. За время простоя не были собраны около 80 тысяч автомобилей, пишет Reuters.

Акция протеста рабочих продолжалась 41 день, при этом в неделю Ford теряла по 400 млн долларов. В результате компания получила убыток в 1,3 млрд долларов.

В результате Ford заключила с профсоюзом соглашение, пока не уточняется во сколько производителю обойдется выполнение требований пикетирующих, но уже известно, что это приведет к увеличению стоимости рабочей силы на $850−900 на один автомобиль и снижению рентабельности на 0,6 или 0,7 процентного пункта.

Добавим, Ford Motor Company избавилась от своей доли акций в «Соллерс форд» и закончила работу в России в октябре прошлого года. При этом автоконцерн оставил себе возможность вернуться на российский рынок, указав пункт об обратном выкупе в течение пяти лет в случае изменения мировой ситуации в соглашении о выходе из совместного предприятия.