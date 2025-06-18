ФНС и маркетплейсы начали рассылку уведомлений селлерам о рисках дробления бизнеса

В рамках совместного эксперимента с Федеральной налоговой службой (ФНС) крупные маркетплейсы начали направлять своим продавцам уведомления о выявленных признаках дробления бизнеса. Как сообщают «Ведомости», такие сообщения в личных кабинетах площадок уже получили ряд селлеров, включая зарегистрированного в Ижевске продавца. В письмах содержится требование в течение 10 рабочих дней представить письменные пояснения и при необходимости — уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль за первый квартал 2025 года.

Эксперимент по информационному обмену между ФНС и электронными торговыми площадками стартовал в начале 2025 года и предполагает превентивное выявление рисков ухода от налогообложения, рассказал изданию представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП). Сами маркетплейсы при этом не наделены полномочиями фиксировать нарушения, а лишь транслируют данные, полученные от ФНС. Уведомления не влекут за собой автоматических санкций, однако могут стать поводом для последующих запросов со стороны налоговой.

Проект стал частью более широкой реформы налогового администрирования, инициированной в 2024 году. Освобождение от ответственности за искусственное разделение бизнеса вошло в состав масштабных изменений в Налоговый кодекс, принятых летом 2024-го. С этого года в силу вступили нормы, предусматривающие амнистию за добровольное признание дробления бизнеса с последующим переходом на общую систему налогообложения. Такая мера позволяет избежать начисления налогов и штрафов за 2022−2024 годы при условии добровольного исправления отчетности.

Юристы подчеркивают, что письма селлерам носят информационный характер и не создают для них новых обязанностей. Однако игнорирование таких посланий может повлечь косвенные последствия, включая блокировку аккаунтов на площадках и налоговые споры. Признаками дробления могут быть общий ассортимент товаров, использование одних и тех же IP-адресов, единый поставщик и совпадающие персональные данные владельцев разных аккаунтов.