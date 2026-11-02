Fix Price закрыл все франчайзинговые точки в Монголии

Fix Price закрыл все три магазина под своей вывеской в Монголии. На начало 2026 года торговые точки еще функционировали, однако к концу сентября все они числились как неработающие, следует из отчета Fix Price Group PLC об операционных результатах. На это обратили внимание «Ведомости». Причины закрытия и планы дальнейшего присутствия в стране компания не прокомментировала.

Ретейлер вышел на монгольский рынок в январе 2023 года, открыв два магазина в Улан-Баторе. К сентябрю 2025 года их количество достигло четырех. Все торговые точки работали по франшизе. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, проект мог оказаться нерентабельным из-за ограниченной емкости рынка, сложностей с логистикой и импортом, а также конкуренции.

Fix Price также сократил франчайзинговую сеть в Киргизии и ОАЭ: за январь-сентябрь количество магазинов уменьшилось с шести до четырех и с четырех до трех соответственно. В Узбекистане, напротив, сеть выросла с 27 до 30 точек. В Латвии, Грузии и Армении число магазинов не изменилось.

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, компания сейчас больше ориентирована на развитие собственной розницы, чем франчайзинга.

За девять месяцев группа закрыла за пределами России 20 собственных магазинов против 13 годом ранее. Большая часть сокращений пришлась на Казахстан, где прекратили работу 18 точек против 11 за аналогичный период 2025 года. В Белоруссии закрылись два магазина. Эксперты связывают это с возможным снижением рентабельности отдельных объектов, ростом арендных ставок и усилением конкуренции.

Одновременно Fix Price открыл за рубежом 84 собственных магазина — на 6,3% больше, чем годом ранее. В Белоруссии появилось 38 новых точек, в Казахстане — 36, еще 10 магазинов запустили в Сербии. С учетом закрытий собственная зарубежная сеть увеличилась на 64 объекта. В целом с учетом франшизы количество магазинов группы за три квартала выросло на 59, до 925. Крупнейшими зарубежными рынками остаются Белоруссия (411 точек) и Казахстан (408). Всего на конец сентября Fix Price управлял 8219 магазинами в 10 странах, включая 7294 в России.