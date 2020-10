Фитнес-клуб назвал спортивную программу «12 лет рабства» и был обвинен в расизме

Британский фитнес-клуб PureGym представил спортивную программу «12 лет рабства» и вскоре был обвинен в расизме, рассказал Independent. Команда клуба извинилась и заверила, что название не было согласовано с руководством.

Автором спортивной программы оказался темнокожий тренер Мэтт Симпсон, который хотел таким образом отметить Black History Month («Месяц истории темнокожих»), начавшийся 1 октября. Слоганом программы было «Slavery was hard and so is this» («Рабство было тяжелым, как и эта программа»).

Симпсон также извинился на своей странице Instagram (пост недоступен). Он рассказал, что хотел объединить свою историю со своей страстью и профессией, но результат был раскритикован, как расистский.

Тренер добавил, что его действия не должны отразиться на PureGym и отметил, что никогда не сталкивался с какими либо расовыми предрассудками во время работы в клубе. «Это очень тяжелый урок для меня, и я от всего сердца приношу свои извинения всем, кого затронули мои действия», — написал он.

Ранее Microsoft и IBM заявили о намерении вывести из использования термины blacklist (черный список), master (хозяин) и slave (раб), которые могут быть оскорбительными.