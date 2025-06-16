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18+
16.06.2025 в 08:00

Глава «Почты России» назвал зарплаты курьеров завышенными

По его словам, они достигают 300 тыс. рублей

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Глава «Почты России» Михаил Волков назвал чересчур высокими зарплаты курьеров. В связи с этим компания совместно с другими работает над цифровой платформой для совместного использования курьеров, сообщает РБК со ссылкой на его заявление.

По словам Волкова, платить курьерам 200−300 тыс. руб. — чересчур, даже на фоне дефицита на рынке логистики. Такие зарплаты стимулируют конкуренцию за кадры, отметил он.

Более правильным Волков считает вариант построения цифровой платформы для совместного использования курьеров. Сейчас «Почта» работает над этим в партнерстве с другими участниками рынка. «Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. руб. для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — заявил глава компании.

Он также рассказал, что у «Почты» есть своя курьерская служба, в которой работают 1,6 тыс. курьеров и более 80 тыс. почтальонов, которые помимо доставки почты из почтового отделения в пункт назначения выполняют социальную миссию: приносят долгожданные письма, важные квитанции и, конечно, пенсии.

В марте средняя зарплата курьера в Москве достигла 130 тысяч руб. Это почти на 20% больше зарплаты сотрудника с высшим образованием, следовало из данных SuperJob.

Почта России
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